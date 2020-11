Yves Vanderhaeghe (KV Kortrijk) staat zondagavond tegenover ex-club KVO: “Alleen met drie punten schiet je op”

Trainer Yves Vanderhaeghe weet waar hij voor staat: “Nu de laatsten in de rangschikking punten pakken, zou een overwinning deugd doen.” Zijn team ontvangt zondagavond zijn ex-club KV Oostende. “Een ploeg met veel loopvermogen en veel druk vooruit. We weten waar we voor staan,” waarschuwt de Kortrijkse coach.

“De groep was ontgoocheld na het nipte verlies op Club Brugge omdat er een gevoel was dat er meer in zat. We hebben onze momentjes niet benut”, beseft Vanderhaeghe. “Daarom moeten we nu alles in de strijd werpen. Er ontbreekt altijd wel iets, het is tijd om een prestatie ook eens af te maken. We staan gelijk met Oostende. Zij teren wel op een negen op twaalf, terwijl wij met een zes op 24 niet vooruit komen en dringend moeten winnen. Het is maar met drie punten dat je opschiet,” aldus de coach.

Wat er dan schort aan zijn ploeg? “We proberen het veel te vaak voetballend te doen, in plaats van eens de beuk erin te gooien. Het is hoog tijd om er eens stevig tegenaan te gaan.”

Veel wisselmogelijkheden heeft Vanderhaeghe niet om zijn team te vormen, al is de terugkeer van Lepoint en misschien ook al van Selemani een pluspunt. Makarenko (corona) en Badamosi zijn er nog niet bij. “We kregen geen goed nieuws over Badamosi”, meldt Vanderhaeghe. “Er is nog niet veel herstel te zien aan zijn spierscheur. Hij zal pas na Nieuwjaar beginnen te lopen.”

Stojanovic lijkt na zijn alweer slappe prestatie uit de ploeg te vallen ten voordele van Selemani of zelfs van de beloftevolle Yani Van Den Bossche (19).

Ilic heeft zelfvertrouwen

Wie in doel zal staan zondag, dat houdt Vanderhaeghe nog even voor zich. Marko Ilic maakte op Club een positief debuut, maar de coach zal Jakubech na zijn interlandtrip naar Slovakije nu ook weer niet definitief aan de kant houden. “Ik ben echt blij dat ik die kans heb gekregen”, zegt de jonge maar boomlange Serviër vol zelfvertrouwen. “Ik was er mentaal op voorbereid en ik deed goed mijn job. Ik train intussen vol inzet voort. De coach zal beslissen wie zondag onder de lat komt te staan. Starten bij de landskampioen was leuk, maar ik weet dat ik alleen maar beter zal worden.”

Intussen heeft de doelman uit Novi Sad zich goed gevestigd in Kortrijk waar zijn vriendin momenteel ook verblijft. “Ik denk niet dat ik met Nieuwjaar naar Servië zal reizen”, zegt hij. “Corona maakt het alleen maar gevaarlijk en we hebben amper de tijd om over en weer te gaan tussen twee wedstrijden in.”

Het was al eerder het plan van Vanderhaeghe om Ilic in de bekerwedstrijd op Lommel op te stellen. Nu die werd verplaatst naar 9 januari, kan hij maar beter in de buurt blijven.

D’Haene toeschouwer

Het was overigens mooi om zien hoe de spelers na de donderdagmiddagtraining Kristof D’Haene gingen groeten. De onfortuinlijke tweevoudige Kerel van het Jaar volgde het wedstrijdje met veel interesse. D’Haene trekt inmiddels al een week naar de kine voor intensieve revalidatie na zijn heupoperatie. Die zal hem vermoedelijk minstens tot maart van de velden houden. Voor het duel van zondagavond tegen Oostende was D’Haene ongetwijfeld een bruikbare schakel geweest, want thuiswinst tegen KVO is nooit evident. Het is van januari 2016 geleden dat D’Haenes team in het Guldensporenstadion nog eens won van Oostende.