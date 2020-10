Yves Vanderhaeghe (KV Kortrijk): “Ook zonder publiek moeten we top zijn tegen Anderlecht“

“We spelen tegen een topteam en we staan op dezelfde plaats in de rangschikking”, weet Vanderhaeghe. “Dat geeft mogelijkheden, tenminste als we zelf top zijn. En dat moet ook kunnen zonder publiek, hoe belangrijk zij anders ook zijn. We zijn de underdog maar we zijn zeker niet kansloos.”

De coach verwijst graag naar een van de hoogtepunten van het vorige seizoen toen zijn team Anderlecht met 4-2 versloeg. “We trokken bij de rust met een slecht gevoel de kleedkamer in. We stonden 1-0 achter en zij domineerden de wedstrijd. Maar we vochten terug en wonnen uiteindelijk nog.” En daar hadden de supporters toen ook wel een groot aandeel in.

Na de rust bracht Mboyo KVK - richting spionkop - snel naast de tegenstander vanaf de stip. Vijf minuten later kopte de inlopende Hervé Kage een gemeten voorzet van Mboyo tegen het net. Anderlecht kreeg ook zijn strafschop waardoor het 2-2 werd maar eerst Mboyo op pass van Ajagun en daarna een heerlijke goal van Kristof D’Haene zorgden voor een veelbesproken thuiszege.

Zonder Makarenko, met Van Der Bruggen

Vanderhaeghe mist voor de confrontatiemet Anderlecht Yevgen Makarenko. De huurling mag volgens de regels van de Pro League niet uitkomen tegen zijn ‘eigenaar’. Dat doet zich voor het eerst voor, aangezien de Oekraïener in januari 2020 aankwam en de twee competitieduels met paars-wit vorig seizoen al waren gespeeld.

Zo groot is het selectieprobleem evenwel niet aangezien KVK over drie spelers beschikt voor twee posities: Makarenko, De Sart en Van Der Bruggen. In Mechelen bleef de captain aan de kant, nu staat hij weer aan de aftrap. “Het is aan hem om te bewijzen dat ik een volgende keer niet naast hem kan kijken”, zegt Vanderhaeghe. ”Ik hoop dat hij mij kan overtuigen.”

Lepoint liep een blessure aan de hamstrings op tijdens de training en is out en Selemani zit in de tribune door een tweede en laatste schorsingsdag. Hij is de komende wedstrijd op Zulte Waregem (maandag 2 november) weer beschikbaar.

Luqman is er voor het eerst bij. De jonge Maleisiër geeft een goede indruk op training. “Hij maakt progressie”, aldus zijn coach. “Hij scoorde de winning-goal met de beloften op Beerschot. Hij werkt goed af, is snel en doelgericht maar conditioneel is hij nog niet klaar. Negentig minuten kan hij nog niet aan. Maar stel dat we kunnen counteren naar het einde toe, dan kan hij wellicht zijn debuut maken.”

Zo staat Yves Vanderhaeghe, dan wel zonder publiek in de nek, nog maar eens tegenover zijn ex-club. Doet het hem nog iets? “Het doet mij vooral iets als ik zoals vorig seizoen een ommekeer meemaak en de wedstrijd win”, reageert hij.