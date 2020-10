Lucas Rougeaux staat met KV Kortrijk tegenover Genk: “Weer niveau van toen halen”

20 februari In februari 2018 was Lucas Rougeaux (25) dichtbij betrokken bij de dubbele confrontatie met Racing Genk. In de heenmatch van de halve finale voor de beker scoorde hij de late winninggoal (3-2), in de terugmatch liep hij in de slotfase bij een ultieme poging om de gelijkmaker te scoren een verschrikkelijke knieblessure op, die hem veertien maanden aan de kant hield.