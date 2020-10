Voorzitter KV Kortrijk kijkt verder dan de derby: “Ik denk dat we een van de gezondste clubs zijn. En dat is momenteel belangrijk.”

Ronny Verhelst maakt maandag voor het eerst de Zuid-West-Vlaamse derby mee als voorzitter van KV Kortrijk maar in deze coronatijden houdt dat de man in de straat amper bezig. Toch hoopt hij dat de supporters van beide teams via hun tv-scherm kunnen genieten van het duel. “Het is belangrijk dat er in deze donkere dagen wat emotie in de huiskamer komt”, zegt hij.

Ronny Verhelst was topman bij Telenet maar ook bij de grote Duitse digitale speler Tele Columbus. Hij was in 2012 en 2013 de eerste onafhankelijke voorzitter van de Pro League en was intussen als geboren Kortrijkzaan altijd supporter van ‘de Veekaa’. Met zijn vrouw en zijn twee zonen heeft hij een vaste stek in het Guldensporenstadion.

Eerst werkte hij voor Belgacom, dan voor Telenet waar hij de overname van Canal Plus realiseerde. Als afgevaardigde van Telenet zat hij met de voetballeiders aan tafel om de televisiecontracten te onderhandelen. In 2013 verliet hij de Pro League omdat de Duitse kabelnet-operator Tele Columbus in de zorgen geraakte. Daarbij werd hij gesteund door Yves Leterme, toen net premier-af, de vader van Matthias Leterme, sinds tien jaar de algemeen manager van KV Kortrijk.

Toen KVK einde juni om nog altijd onduidelijke redenen voorzitter Joseph Allijns uitwuifde, werd Ronny Verhelst binnen de vier dagen ingehaald. Hij was nu eenmaal een man van de club en hij bezit een vat vol ervaring in de business met een netwerk waar je als clubleider al eens moet kunnen op terugvallen.

“Ik ken Joseph al heel lang. Hij zat in mijn Raad van Bestuur van de Pro League toen ik voorzitter was. We hebben in het Guldensporenstadion vaak samen naar het voetbal gekeken. Ik heb een goede relatie met hem en ik was blij toen ik hem vrijdag ook bij ons had om naar Kortrijk-Anderlecht te kijken. Het is goed dat hij zijn supportershart laat zien.”

De overdracht ging opvallend snel. “Inderdaad. Matthias Leterme stelde me de vraag en een paar uur later ben ik erop ingegaan. Ik ben een stuk ondernemer en dan bekijk je alle facetten van een voorstel, maar op het einde van het verhaal speelt toch het buikgevoel. En het voelde goed aan.”

“Ons stadion heeft meer dan zijn limieten bereikt”

- Uw voorganger kwam vaak in the picture. U bent vier jaar voorzitter en we hoorden of zagen u nog maar amper.

“Dat is waar en het is doelbewust. Ik ga bijvoorbeeld ook nooit in de kleedkamer van de spelers. Ik zie hen een keer per week, in het voorbijgaan, zeg maar. Ik vind niet dat een voorzitter daar zijn plaats heeft. Daar hebben we andere mensen voor in de clubleiding. Ik werk meer op de achtergrond. Dat wil niet zeggen dat ik niet veel doe, integendeel. Ik ben met heel veel zaken bezig. Weet je: ik heb jaren bedrijven geleid. In Engeland zeggen ze: under promise and over deliver. Ik maak niet te veel beloften, ik zorg liever dat ze gerealiseerd worden.”

- Eén van de projecten waar u uiteraard mee wordt geconfronteerd is het dossier Nieuw Voetbalstadion op Evolis. Is er in alle stilte enige vooruitgang?

“Ik ga er met mijn volle gewicht voor. Ik doe 200% mijn best om dat te ondersteunen. Maar alle dominosteentjes moeten juist vallen, alle sterren moeten tegelijk schijnen. Ik vind goede faciliteiten voor een club heel belangrijk. Het is naast het sportieve een van de steunpilaren om een groei te realiseren. Ik praat met heel veel mensen om dat gerealiseerd te krijgen en ik hoop dat Kortrijk een mooi stadion krijgt maar ik ga daar nu geen beloften over doen.”

- Om commercieel-economische redenen is een nieuw stadion anders wel nodig.

“Daar moeten we inderdaad geen doekjes om winden. Iedereen is ervan overtuigd dat het nodig is: het huidige stadion heeft meer dan zijn leeftijd en zijn limieten bereikt.”

Volledig scherm Sinds vier maanden is Ronny Verhelst voorzitter van KV Kortrijk. Maandag maakt hij de derby voor het eerst mee als voorzitter van de club. © BELGA

- Toen u einde juni voorzitter werd, zei u: “Ik ga er alles aan doen om het de supporters zo aangenaam mogelijk te maken.” De tweede coronagolf heeft u niet geholpen.

“Zeker niet. Matchen zonder publiek zorgen voor een ander soort voetbal. Dat is niet wat wij willen. Ik vind het zelfs ongemakkelijk om daar zo zonder supporters in de tribune te zitten. Maar de volksgezondheid gaat voor op al de rest.”

- U wil wel dat er blijft worden gevoetbald, desnoods zonder publiek.

“Zeker. Een van de hoofdredenen is dat het in deze moeilijke, donkere tijden voor veel mensen ook emotioneel nuttig is dat er wordt gevoetbald. Ik vind het belangrijk dat we de mensen op hun tv iets kunnen bieden.”

- Voor de club is het ook gunstig, om de televisiegelden te blijven ontvangen.

“Inderdaad, maar dat is niet eens mijn eerste gedachte.”

“Als een goede huisvader”

- In dit moeilijke seizoen waarvan we de einddatum niet eens kunnen voorspellen, zakt de laatste en speelt de voorlaatste barrages. Volgend jaar wordt het straffer: dan zakken de laatste drie. Maakt u dat niet bang?

“Nee. Ik ben nooit bang. Ik ga altijd uit van onze eigen sterkte. Je moet altijd naar jezelf kijken. Wij proberen hier voortdurend een goede balans te vinden tussen het sportieve en het financiële. Dat is in het verleden fantastisch goed gelukt. Ik denk dat KVK een van de gezondste clubs in het Belgisch voetbal is. Volgend seizoen zijn er inderdaad meer dalers maar we hebben een goede basis en als blijkt dat we ons sportief moeten uitbouwen, dan zullen we dat ook doen. We proberen altijd als een goede huisvader onze club te managen. In een moeilijke periode zoals nu - door corona - rendeert dat, is dat belangrijk.”

Pro League

- Opmerkelijk was zeker dat u in juli bij de verkiezing voor het nieuwe bestuur van de Pro League meteen werd verkozen. Nog wel met het grootste aantal stemmen.

“Dat hoorde ik achteraf ook. Sommige clubs vroegen me om me kandidaat te stellen. Ik dacht: ik ben amper twee weken voorzitter, moet dat? Maar ze drongen aan.”

- U hebt natuurlijk veel background. U was voorzitter van de Pro League. De eerste onafhankelijke, voltijds betaalde voorzitter. Nu is Peter Croonen, de voorzitter van Racing Genk, voorzitter. Een dubbele rol, kan dat?

“Ik vind dat op zich niet zo belangrijk. Je moet als voorzitter de juiste pet opzetten, daarover gaat het. Ik doe dat ook in de Raad van Bestuur van de Pro League: ik ben daar niet namens KV Kortrijk. Ik durf daar ook beslissingen nemen die misschien niet altijd even gunstig zijn voor KVK. Dat is je verantwoordelijkheid. En ik heb – over de termijn waarin ik intuwsen in het bestuur zit – het gevoel dat Peter Croonen dat ook zo doet.”

- Het gaat er wel vaak om de tegenstelling tussen de G5, de grote vijf, en de K13, de zogeheten kleine clubs.

“Ik praat nooit over de grote vijf. Ik begrijp zelfs niet dat iemand zich ‘klein’ wil noemen.”

- Vind u het dan niet moeilijk dat de G5 drie stemmen heeft bij elke beslissing en de K11 maar twee?

“Ik heb er me nog niet in verdiept maar het is waar: dat stemrecht heb ik nog nergens gezien. Ook in Engeland niet. In een normale vennootschap heeft ieder lid altijd één stem, weet ik.”

Derby zonder publiek

- Op naar de nabije actualiteit. Maandag om 20u45 zowaar – wie haalt dat in zijn hoofd! – wordt de Zuid-West-Vlaamse derby gespeeld, Zulte Waregem-KV Kortrijk. Uw eerste als voorzitter.

“Ik heb er al veel meegemaakt, maar dat zal nu toch iets anders zijn, vooral omdat het zonder toeschouwers is. Het moet, maar het is natuurlijk jammer.”

- Hebben de bezoekers dan een voordeel dat het voor de thuisploeg zonder supporters moet?

“Ik denk dat het voor elke derby een nadeel is dat het zonder publiek moet. Hopelijk gaat het niet ten nadele van de kwaliteit, want dat vind ik toch het allerbelangrijkste: dat er goed voetbal wordt gebracht. En ik hoop natuurlijk dat we winnen.”

- Kent u de recente historiek: KVK heeft al zeven keer op een rij niet verloren.

“Ja natuurlijk ken ik die maar daar hebben we maandag niets aan: dat soort statistieken heeft totaal geen waarde. Spijtig genoeg.”