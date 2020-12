Vanderhaeghe ziet dat KV Kortrijk niet meer kan scoren: “Geluk moet je afdwingen”

‘Niet goed in de rechthoek’

Dan heeft Michiel Jonckheere gelijk: “We zijn niet goed in de rechthoek aan beide kanten, ertussenin wel, maar in het voetbal gaat het om de rechthoeken. Ons spel is OK de laatste weken, we creëren kansen maar die gaan er niet in. Wordt het 1-1 dan krijgen we een andere wedstrijd.” Het werd geen 1-1 omdat Hannes Van Der Bruggen de doelrijpe voorzet van de beste Kortrijkzaan Gilles Dewaele naast het open doel kopte. Als de doelman even later ook nog een steengoede vrijschop van De Sart naast de paal wegduwde, wist je het: het zal niet voor vandaag zijn.