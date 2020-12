Vanderhaeghe - Vanhaezebrouck 7-7: “We kennen mekaar goed”

“We kennen mekaar goed”, zegt Yves Vanderhaeghe. “Veel geheimen hebben we niet voor elkaar. We weten wat we van de tegenstander mogen verwachten.”

Vanhaezbrouck is nog maar een paar weken aan de slag bij AA Gent maar zijn vroegere assistent ziet al invloeden: “Ik zag tijdens de wedstrijd op Club Brugge al zijn manier van spelen terug. Het wordt zoals altijd niet gemakkelijk voor ons.”

Nadat Hein Vanhaezebrouck in de zomer van 2014 vertrok naar Gent werd Yves Vanderhaeghe ‘opgewaardeerd’ van assistent tot hoofdcoach. De eerste confrontatie had plaats op 29 augustus 2014. Het werd een verrassing van formaat: KV Kortrijk ging winnen met 0-1 na een vroege goal van Ivan Santini, goed voor een soort hold-up. De overige drie duels dat seizoen - in de reguliere competitie en de play-off 1 - waren voor Gent.

Na één seizoen trok Vanderhaeghe naar KV Oostende vanwaar hij weer oog in oog stond met Gent-trainer Vanhaezebrouck. Het begon sterk voor Yves: hij haalde een gelijkspel in Gent en won thuis met liefst 5-2 van de Buffalo’s. In de play-offs daarentegen trok Hein twee keer aan het langste eind.

In 2016-2017 werd het nog veel straffer voor Vanderhaeghe. Hij won twee onderlinge duels met KVO van Gent, speelde er twee gelijk en deed er nog een 1-0 bekerzege bovenop. Eén keer ontmoetten ze elkaar nog in het daaropvolgende seizoen: op 17 september 2017 was dat, toen Gent met 0-2 ging winnen aan de zee. Twee dagen later werd Vanderhaeghe ontslagen bij KVO, nog eens acht dagen later eindigde ook het contract van Vanhaezebrouck bij AA Gent.

Van 13 mei 2018 geleden

De laatste drie confrontaties hadden later in hetzelfde seizoen 2017-2018 plaats, want meteen werd Vanhaezebrouck coach bij Anderlecht en volgde Vanderhaeghe hem op bij AA Gent. Het leidde tot één zege voor paars-wit en... twee voor de Buffalo’s.

Van 13 mei 2018 is het geleden dat beiden nog eens tegenover elkaar stonden. Toen versloeg Vanderhaeghe Vanhaezebrouck in de play-offs met 1-0. Slotsom: beiden wonnen zeven keer en speelden drie keer gelijk.

“Hein stond altijd bij de betere ploeg dan ik”, reageert Vanderhaeghe. Het is op tweede kerst in theorie niet anders. Het is maar de vraag wie van beiden op het veld de statistieken naar zich toe zal halen.