Vanderhaeghe geniet van Kortrijkse winst tegen Standard: “Dit geeft wat ademruimte”

“We wisten dat we voor drie zware opdrachten stonden om 2020 af te sluiten. Tegen Standard, Genk en Gent, dat zijn geen cadeaus. Daarom is het zo goed dat we de eerste wedstrijd van het drieluik konden winnen. Het geeft de groep extra vertrouwen. Waarom zouden we nu niet kunnen verrassen in Genk?”

Vanderhaeghe genoot van de oogst. “Als je ziet dat de ploegen achter ons om beurten punten pakken, dan moet je dat ook gaan doen. We speelden een hele mooie eerste helft. Met 2-0 weet je dat ze na de rust zullen reageren en ruimte weggeven. Dat hebben we enkele keren goed benut. Gueye kwam één op één tegenover doelman Bodart en scoorde na een knappe pass van de pas ingevallen Jonckheere ook een mooie goal. Die werd helaas afgekeurd voor nipt buitenspel. Dan zie je meteen wat dat betekent: het leek 3-0 en een minuut later was het 2-1 en wisten we dat het nog warm zou worden.”

In de 99ste (!) minuut leek Oulare zelfs nog de gelijkmaker binnen te koppen. De bal viel net langs de buitenzijde van de paal. “We gaven weinig weg. Een schot van Gavory dat over ging en die kopbal,” aldus de coach. “Natuurlijk zag ik die al binnen gaan. Als je op die plaats kunt koppen als grootste jongen in het duel, dan heb je veel kans om te scoren. Ik vond het veel erger dat we Lestienne de 2-1 lieten maken. We zeggen altijd dat je bij zo’n fase contact moet hebben met de tegenstander. Dat was er niet.“

Klopt. Golubovic vertoefde in het niemandsland tussen de voorzet en het doel, Derijck zag het gevaar en kroop nog in extremis in de rug van Oulare en Hines-Ike liet Lestienne vrij inkoppen. “Anderzijds speelden de verdedigers best wel hun match. Het is niet eenvoudig als daar ook nog Lestienne, Carcela en Oulare worden ingebracht,” besefte Vanderhaeghe.

Genk: extra rust

Op naar de volgende opdracht: zaterdagavond 20u45 in Genk. “Die ploeg is al vele weken sterk bezig. Alleen op Anderlecht liet het een steek vallen. De Genkenaars genieten bovendien van de extra rust die zij kregen doordat ze woensdag niet moesten spelen in Eupen terwijl wij hier diep moesten gaan. Maar we hebben niets te verliezen en ik heb de grinta gezien die ik altijd wil zien. Mijn spelers hebben gebeten in de bal, dat mis ik soms. De ene stond klaar om de gevallen steek van de andere meteen op te rapen. Waarom zouden we dan geen kans hebben op Genk?”

Aan zijn winning team zal de coach verrmoedelijk niet sleutelen. Trent Sainsbury, vaste waarde in de defensie, is immers nog niet inzetbaar. Een nieuwe test donderdagvoormiddag gaf aan dat hij te veel last heeft van kraakbeenletsel in de lage rug. “Hij krijgt allicht twee inspuitingen in de hoop hem op 2 januari - als we de training alweer hervatten - te kunnen recupereren,” zegt Vanderhaeghe die met een smalle kern - nog altijd zonder D’Haene, Badamosi, Luqman, Rougeaux en dus ook Sainsbury - de trip naar Limburg maakt.