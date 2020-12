Van Der Bruggen speelt zaterdag 250ste wedstrijd in Pro League in laatste seizoen voor KV Kortrijk

Voetbal Eerste nationale AHannes Van Der Bruggen speelt zaterdag op zijn 27ste zijn 250ste wedstrijd in de Pro League. Daarvan tot hiertoe al 128 bij KV Kortrijk, maar die teller loopt enkel nog tot einde seizoen, want de club besloot niet in te gaan op de voorstellen van de speler die een beter contract voor nog eens vijf jaar wou bekomen.

Zijn eerste wedstrijd in de Pro League speelde Van Der Bruggen al op 14 mei 2011 met AA Gent op Club Brugge. Zijn 250ste speelt hij straks met KV Kortrijk tegen OHL. In negen seizoenen profvoetbal kwam de captain nog maar voor twee clubs uit, Gent en Kortrijk. De kans bestaat dat hij in de toekomst geografisch gezien tussen beide clubs in zal terechtkomen. Francky Dury wou hem vier jaar geleden al halen en hij zal nu ongetwijfeld andermaal aandringen om de Oost-Vlaming erbij te krijgen.

Te weinig efficiënt

Yves Vanderhaeghe houdt zich ver van de contractbesprekingen af. Hij heeft het al druk genoeg met de vier komende wedstrijden die er vóór Nieuwjaar nog op het menu staan: thuis tegen OHL, Standard en Gent en tussenin een trip naar Genk.

“Met de 4 op 6 die wij hebben behaald, hebben we een basis gelegd om door te gaan,” zegt de coach. “We staan nu dicht bij de eerste acht, maar we moeten OHL kunnen verslaan om helemaal aansluiting te krijgen. We brachten de voorbije weken goede prestaties, maar waren te weinig efficiënt. Nu we tegen betere teams moeten spelen die ook voetbal brengen, zullen we misschien beter uit de verf komen.”

Efficiëntie hangt uiteraard af van een scorende spits en dat is het probleem bij KVK. “Mboyo heeft al regelmatig gescoord, maar we hebben uiteraard geen type Perbet die je niet ziet, maar die altijd het gaatje vindt om de bal binnen te trappen,” beseft Vanderhaeghe. En Gueye? “Hij scoorde al twee keer en kreeg twee strafschoppen mee. Hij haalt elke keer veel spurtmeters, maar hij neemt niet altijd de juiste beslissingen. Daarvoor moet je ervaring hebben en die krijg je maar door te spelen.”

Zonder Ilic en Sainsbury?

Doelman Marko Ilic die drie vlekkeloze partijen speelde, heeft pech. Na de trip naar Charleroi werd hij ziek en miste twee trainingsdagen. Pas voor de vrijdagochtendtraining was hij er weer bij, wat de mogelijkheid opent dat Jakubech weer in doel gaat staan.

Trent Sainsbury moest dan weer de donderdagtraining verlaten met een lichte blessure. Hij tekende vrijdagochtend present, maar moest al vroeg weer naar binnen. Zijn deelname is meteen heel twijfelachtig. Het zou voor Vanderhaeghe beslist wel een stevige streep door de rekening zijn mocht de Australiër niet inzetbaar zijn. Hij vormt met Derijck en Rougeaux een sterk defensief trio. Dan moet Golubovic er weer bij.

“Ik zal allicht wel roteren de komende wedstrijden, want op de zware velden zal het nu snel gaan”, zegt Vanderhaeghe. Komende woensdag is Standard immers al op bezoek, de volgende zaterdag gaat het naar Genk.

“We hebben drie keer een goed resultaat nodig in vier matchen”, zegt de coach. “Kunnen we dat, dan zullen we er goed voor staan. Soms moet je ook wat geluk hebben. Ik verwijt Pelé helemaal niets, maar als we die strafschop scoren, hebben we een grote kans dat we met drie punten naar huis komen.”

Nog dit: wie een gespecialiseerde site raadpleegt om het aantal wedstrijden van Van Der Bruggen te vinden, zal er eentje minder tellen dan de werkelijkheid. Daar is ene Gent - Oostende in PO2 van 2013-’14 blijkbaar door de mazen geglipt. Zeker weten: het wordt Hannes’ 250ste zaterdagavond.