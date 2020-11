Trent Sainsbury geniet van eerste doelpunt voor KV Kortrijk: “Ik trapte zo hard ik kon”

De Australiër Trent Sainsbury (28) kwam op 19 augustus vanuit Israël in Kortrijk aan met een cv waar je niet naast kunt kijken. Hij speelde vorig seizoen alle wedstrijden voor Maccabi Haïfa, maar was daarvoor achtereenvolgens in dienst bij PEC Zwolle, Inter Milaan, Grasshopper Zürich, in China zelfs en bij PSV. Bovendien kwam Sainsbury 47 keer uit voor de Australische nationale ploeg, onder meer op het WK 2018 in Rusland.

Zaterdag scoorde Sainsbury in de knotsgekke partij tegen Beerschot zijn eerste doelpunt voor KV Kortrijk, de 5-5 in de 95ste minuut. “Het pleit voor ons dat we er zijn blijven voor gaan”, zegt hij. “Het wedstrijdverloop was hilarisch. We stonden voor, dan achter, weer voor, dan weer achter. Dus moesten we er ook in geloven dat er nog iets kon gebeuren bij die laatste vrije trap. We liepen met vier in op de vrijschop van De Sart, de bal kwam voor mijn voet, ik zag de keeper naar de verste kant springen en trapte daarom voluit naar de dichtste kant van het doel. Zo hard ik kon. Ja, het was een ontlading omdat we er zo hard voor hadden gestreden.”