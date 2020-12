Timothy Derijck baalt na verlies KV Kortrijk: “We waren precies niet wakker tegen Genk”

VOETBAL 1A“Tegen een team dat net zeven keer op acht heeft gewonnen moet je top zijn om iets te halen. En dan moet je al zeker geen doelpunt weggeven in de eerste minuut,” aldus Timothy Derijck na afloop van een matige prestatie van zijn team. Zelfs al was Racing Genk nooit op dreef, toch kon KV Kortrijk geen punt claimen.

“Die 1-0 viel veel te gemakkelijk,” beseft de Waaslander. “Niemand zette druk op de bal en een deviatie van Onuachu was voldoende om het veld open te laten. Aan de tweede paal stond ‘die gast’ helemaal alleen om het af te maken. Wat we daarna nog konden doen? Zorgen dat we niet snel de 2-0 incasseerden, anders was het vroeg einde verhaal. We hebben twintig minuten afgezien door de Genkse manier van bewegen op het veld en hoe ze telkens van flank wisselden. Maar dan kwamen we toch beter in de wedstrijd en kregen zelfs één ‘honderd procent-kans’ en een paar kleinere.”

Knullig moment

Die ‘honderd procen-kans’ was voor Gueye, die boven zijn tegenstanders uit klom en de bal stevig naar doel kopte, maar Uronen trof, die op de doellijn waakte. “Met wat geluk hadden we kunnen scoren.”

Selemani, Kortrijks beste man, wipte nadien de bal knap tot bij Ocansey, maar die stond te centraal om Vukovic te verrassen. Dewaele deed een fraaie ren over zestig meter, maar Mboyo behandelde de bal verkeerd, en Selemani en De Sart mikten naast. “In de tweede helft was het moeilijk om nog tot kansen te komen”, constateert Derijck. “We moesten alles gesloten houden om een tweede goal te vermijden en intussen toch hopen op de gelijkmaker. Toen was er dat knullig moment met een verloren bal waardoor je een fout moest maken om dat te herstellen.”

De Sart, beslist niet op zijn best, verloor de bal en reageerde onnodig met een overtreding nabij de zestienmeterlijn, waarna Bongonda het vonnis velde.

AA Gent

Het was waar dat KVK woensdag op een drassig veld diep was moeten gaan om Standard te verslaan, terwijl Genk kon genieten van de afgelaste wedstrijd in Eupen. “Dat mag geen rol spelen”, reageert Derijck meteen. “Ik ben er 33, maar ik voel me 23. Ik wil best wel om de drie dagen een match spelen.”

Zaterdag krijgt KVK het bezoek van AA Gent en Hein Vanhaezebrouck. “We moeten niet klagen met 23 punten, maar we slagen er niet in om eens een reeks neer te zetten. Een laatste puntengewin om 2020 af te sluiten zou zeker wel mooi zijn”, aldus KVK’s centrale verdediger.