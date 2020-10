Spits Badamosi meteen in de selectie van KV Kortrijk voor de trip naar Waregem

Sportief manager Rik Foulon is duidelijk enthousiast over de kwaliteiten van de jonge nieuwkomer: “Hij is snel maar toch krachtig. Hij heeft veel sprongkracht en niet onbelangrijk: het is een werker voor de ploeg. Ik zie dat hij zijn armen gebruikt in de duels en dat zie ik graag: het wijst op veel inzet.”

“Uiteraard zal het nu van hemzelf afhangen hoe snel hij zich zal inwerken in de groep. Hij heeft in ieder geval de goede mentaliteit,” prijst de man die met de scoutingcel de Gambiaan al geruime tijd onder de aandacht had. Badamosi speelde de voorbije twee jaar in de hoogste Marokkaanse reeks bij FUS Rabat. De Belg Tom Saintfiet is bondscoach van Gambia en spreekt vol lof over zijn jonge international Badamosi.

Het was een tegenvaller voor KV Kortrijk dat de spits in Casablanca drie weken moest wachten tot zijn visum werd uitgeprint omdat dit door technische redenen niet eerder kon. Vanderhaeghe mist immers na het vertrek van Terem Moffi een diepe spits en dat is elke wedstrijd ook duidelijk te merken. Pape Gueye kan blijkbaar de technische staf niet overtuigen. “Hij viel goed in tegen Anderlecht maar hij heeft nog te veel goede en zwakke momenten”, aldus de coach.

“We zullen top moeten zijn”

Er is nog meer nieuws van het oefenveld: ook vrijdag trainde Hannes Van Der Bruggen niet mee, hij deed afzonderlijke loopoefeningen, gehinderd door een letsel aan de quadriceps. De kans is klein dat de captain maandag de derby haalt. Lepoint revalideert nog en Rougeaux heeft last aan de adductoren en is eveneens out.

“Doordat we tussen de vorige vrijdag en de komende maandag liefst tien dagen tijd hadden, hebben we hard kunnen werken en veel fysieke arbeid kunnen verrichten”, zegt Vanderhaeghe.

Dat zijn team nu al zeven derby’s op rij niet verloor? “Dat leeft bij de spelers. De meeste zijn hier al een paar jaar en hebben de vorige duels meegemaakt. En de nieuwkomers kennen het verhaal.”

Of hij er met de spelers al over heeft gepraat? “Als er eens eentje te gemakkelijk doet tijdens de training, zeg ik: ‘We trainen voor de derby hé, man, het zal niet simpel worden hoor.”

En dat er in het huis van de tegenstander al eens wordt geopperd: ‘een nederlaag tegen Kortrijk zal Dury zijn job kosten. ‘ Vanderhaeghe: “Bah, wat moet ik daarop zeggen? Er zijn weinig sectoren waarin een verantwoordelijke zo snel wordt ontslagen. Ik ken de situatie het is altijd ambetant voor een trainer als er extra druk is. Maar Francky zal daar wel mee om kunnen.”

De derby wordt maandagavond gespeeld op verplaatsing, zonder thuissupporters. Is dat een voordeel voor Kortrijk? “Het is voor ons blijkbaar altijd een voordeel dat we op verplaatsing spelen. We haalden al 10 op 15 buitenshuis, we staan er eerste mee. Maar het wordt niet eenvoudig. Ik voorspel een hard betwiste wedstrijd. Zulte Waregem heeft de punten zeker nodig, en het is voor hen een uniek moment om uit het dal te kruipen. Wij zullen top moeten zijn om iets mee naar huis te nemen maar dat is zeker wel de bedoeling.”