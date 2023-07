Overname KV Kortrijk van de baan: Kaminski Group legt dan toch geen 17 miljoen euro op tafel

Voetbal Jupiler Pro League Adnan Custovic en KV Kortrijk verliezen levensbe­lang­rij­ke wedstrijd tegen KV Oostende: “Ik ben gedegou­teerd door de arbitrage”

Mits een overwinning sprong KV Kortrijk gisterenavond over KV Oostende in de klassering, maar de Kerels gingen pijnlijk onderuit en kamperen zo nog steeds op een degradatieplaats. Coach Adnan Custovic was na de wedstrijd opvallend mild voor zijn spelers. Het was vooral scheidsrechter Wim Smet die de boter had gegeten.