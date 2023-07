Overname KV Kortrijk officieel van de baan: Kaminski Group legt dan toch geen 17 miljoen euro op tafel

Maciek en Mikhai Kaminski gaven op 14 juni een (korte) persconferentie van een dikke minuut. “We zijn erg gelukkig dat we hier zijn en hebben eigenlijk maar één doel: de fans trots maken. Kortrijk is een geweldige voetbalclub en heeft een rijke geschiedenis in het Belgische voetbal. We staan nog maar aan het begin van dit nieuwe avontuur. Dit project is niet alleen een investering in een voetbalclub, maar ook een investering in de stad als geheel.”

Het bleek één grote leugen te zijn, want de Amerikanen hebben hun staart ingetrokken. Ze hadden tot 6 juli de tijd om te betalen, maar dat gebeurde niet. De Kaminski’s mogen zich aan een serieuze schadeclaim verwachten.

De mensen binnen de club werkten ondanks de moeilijke situatie gewoon verder. Zo werd gebouwd aan een staff en stelden ze Edward Still aan als T1. Guillaume Nuytten, eerder CFO, wordt CEO Non-Sports. Pieter Eecloo, eerder Head of Scouting, is de nieuwe CEO Sports. Samen met Jelle Brulez als Chief Operations Officer en Rik Foulon als Chief Sports Officer zullen zij in het managementcomité de krijtlijnen voor de operationele en sportieve werking van de club uittekenen, in nauw overleg met de Raad van Bestuur.

“Het is goed dat er duidelijkheid is en dat we, met de steun van de huidige eigenaar, opnieuw naar de toekomst kunnen kijken. De voorbije weken hebben we veel voorbereidend werk geleverd. We kunnen daarbij rekenen op een ervaren scoutingsteam en de expertise van Rik Foulon. Met Edward Still stelden we een hoofdcoach aan waar we 100% in geloven om dit vernieuwde KVK op het veld te trekken. Door het goede beleid van de afgelopen seizoenen en transfers zoals die van Moffi en Watanabe hebben we slagkracht op de transfermarkt. We zullen dan ook in de komende weken onze kern verder versterken”, aldus Eecloo.

Volledig scherm © BELGA