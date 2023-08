Nog steeds onder contract bij Kortrijk, maar trainen doet hij er niet: waar is Didier Lamkel Zé?

Even uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. Het is al van 24 februari 2023 geleden dat Didier Lamkel Zé nog op een voetbalveld gesignaleerd werd. Toen verscheen hij in een shirt van Wydad Casablanca, zijn toenmalige werkgever. Hebt u de Kameroener nog gezien?

Lamkel Zé staat nog altijd onder contract bij KVK. In april besloot hij zijn huurcontract in Marokko al na vier maanden stop te zetten, door een gebrek aan speelminuten en een conflict met de trainer daar. Hij speelde er amper zes wedstrijden, waaronder eentje op het WK voor clubs. Vorige zomer nam Kortrijk de flankaanvaller definitief over van Antwerp, maar ook daar beleefden ze er nog weinig plezier aan. In de tien wedstrijden die hij voor Kortrijk speelde, scoorde hij één keer. En nadien werd hij wegens disciplinaire redenen uit de selectie geweerd door toenmalig coach Custovic. Opnieuw maakte hij het zich onmogelijk bij z'n werkgever. De afgelopen twee jaar speelde hij in totaal maar zo’n 2.600 minuten voetbal, en dat bij vijf verschillende teams.

Omdat Lamkel Zé bij Kortrijk het zwaarste contract heeft van de hele selectie, is het niet onlogisch dat er voor hem liefst snel een oplossing uit de bus komt. Zeker omdat hij er momenteel toch niet meetraint of speelt. De 26-jarige flankspeler kwam sinds zijn afscheid bij Wydad wel langs voor een gesprek op de club, maar daar bleef het bij. De West-Vlamingen rekenen er niet meer op, liet coach Edward Still verstaan. De Kameroener vloog recent uit zijn thuisland richting Europa, waar hij zich naar de Turkse ambassade in Parijs - waar zijn vriendin woont - begaf. Om alles in orde te brengen voor een transfer naar Turkije?

KIJK. De excentrieke doelpuntvieringen van Lamkel Zé

