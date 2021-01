Nieuwkomers Gano en Palaversa wellicht in de basis bij KVK voor duel op Beerschot: “Eerst scoren is de boodschap”

Het viel achter alles nog mee met de resultaten van dinsdagavond, althans bekeken vanuit de hoek van KV Kortrijk. Waasland-Beveren verloor in de laatste minuut, Moeskroen zag een zege uit de handen glippen diep in de toegevoegde tijd. Zo blijft de kloof met de laatste acht punten, met de voorlaatste zeven, met Moeskroen nog vier.

KVK is in één week tijd weggezakt van de achtste naar de veertiende plaats, al bedraagt het verschil met de huidige nummer acht - Charleroi - maar vier punten. Zaterdag is het team van Karim Belhocine trouwens te gast in het Guldensporenstadion. Maar straks gaat het eerst naar Holzhauser en co. “Toen we wonnen tegen Standard, Gent en Genk kwamen we elke keer op voorsprong. Vanuit de organisatie konden we die voorsprong verdedigen. Maar tegen Oostende, STVV en Cercle kwamen we op achterstand en dan weet je dat tegen zulke teams de deur dichtgaat. Dan moet je geluk hebben dat de vele centers goed vallen. Dat was telkens niet het geval”, aldus Vanderhaefghe.

Quote Er is geen paniek in de groep. We worden niet wegge­speeld, we worden niet gedomi­neerd, we hebben veel balbezit maar we hebben een tekort aan efficiën­tie Trainer Yves Vanderhaeghe

Met andere woorden: “Eerst scoren is de boodschap. Nee, er is geen paniek in de groep. We worden niet weggespeeld, we worden niet gedomineerd, we hebben veel balbezit maar we hebben een tekort aan efficiëntie”, weet Vanderhaeghe. Waar is de tijd dat zijn team vijf keer scoorde tegen... Beerschot?

Remember 5-5

Gebrek aan efficiëntie: het is de reden waarom KVK twee huurspelers heeft gehaald. Beiden zijn onmiddellijk inzetbaar en zullen zo te zien vanavond al in het elftal staan. Zinho Gano paste niet meer in de plannen van Racing Genk, Ante Palaversa kent van het Belgische voetbal van bij Oostende vorig seizoen. Gano is een typische grote centrumspits, die met zijn ervaring meer van nut moet zijn dan jongeren Gueye en Badamosi. Palaversa is een stijlrijke middenvelder, die voor anderhalf jaar wordt gehuurd bij Manchester City en meteen de afwezigheid van de geblesseerde De Sart kan opvangen.

Beiden trainden dinsdagvoormiddag al mee met de groep. Het is uitkijken of ze al voldoende het spel van hun maats zullen lezen. Van de heenmatch Kortrijk-Beerschot blijft intussen de herinnering dat het eventjes 5-5 werd in een dolle wedstrijd. De thuisploeg klom toen binnen de acht minuten op een 2-0-voorsprong, de Ratten keerden het na de pauze om tot 2-3, KVK ging erover naar 4-3, Beerschot dan weer in de slotfase naar 4-5, maar in de 95ste minuut trapte Sainsbury op een ultieme vrijschop van De Sart de bal nog in doel. Waar is de tijd!

Lees ook: voetbal in 1A