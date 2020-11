Na de 6 op 24: KV Kortrijk staat voor zijn maand van de waarheid

Van de puntenrijke start van KV Kortrijk blijft niet veel meer overeind. Uit de jongste acht wedstrijden puurde de ploeg maar één overwinning - uit op Mechelen - en drie draws. Dat staat voor zes op 24 en dan is alle krediet van de sterke aanhef (tien op vijftien) opgebruikt. Vóór Nieuwjaar heeft KVK nog zes opdrachten en die zijn niet van de poes. Hannes Van Der Bruggen maakt zich in ieder geval geen zorgen over de groepssfeer: “Die is nog altijd uitstekend.”

Wat er Kortrijk in 2020 nog wacht? Zondagavond thuis tegen Oostende, dan naar Charleroi, thuis tegen OHL en Standard, uit naar Genk en thuis tegen Gent. Geen enkele tegenstander staat lager gerangschikt dan de nummer 12 KV Kortrijk. Natuurlijk zijn er een stapeltje excuses voor de karige oogst van de jongste weken. “Op Zulte Waregem hadden we recht op de zege, tegen Beerschot hadden we altijd moeten winnen,” zegt Van Der Bruggen.

Het werd twee keer een gelijkspel en dan mag je niet eens vergeten dat KVK in beide wedstrijden pas in de 95ste minuut langszij kwam. Twee keer kwam Kortrijk op achterstand door een gebrek aan discipline bij het uitvoeren van de defensieve taken in het eigen strafschopgebied. In Waregem stond Chory vrij aan de tweede paal, tegen Beerschot hadden drie van de vijf tegengoals kunnen worden verhinderd.

Niet anders in Jan Breydel vorige zaterdag waar Noa Lang ongehinderd zijn retro mocht uitvoeren. “We stonden met drie op de doellijn, maar niemand greep snel genoeg in, toen de bal naar Lang ging,” geeft Van Der Bruggen toe. En ook in Brugge kwam het tweede manco van het team uitgebreid tot uiting: “Tot hun zestien zijn we goed, maar in het strafschopgebied zijn we niet efficiënt”, aldus de captain.

Play-off 2

Met zestien punten is KV Kortrijk niet de ploeg, die meteen naar onder moet kijken. Het staat trouwens nog altijd maar twee punten achter op de nummer 8 die in deze ongewone competitieformat als laatste erbij mag voor de play-off 2. Haal je dat niet, dan is het seizoen al afgelopen op 17 april. Misschien wel net wanneer... supporters er weer bij zouden mogen zijn.

Of KV Kortrijk daarvoor nog in aanmerking komt? “We zijn nog niet halfweg de competitie,” reageert Van Der Bruggen meteen. “Een beetje meeval zoals tijdens de eerste speeldagen komt ongetwijfeld terug.”

Het zal nodig zijn in Kortrijks ‘maand van de waarheid’ die in het verleden al vaker een ‘zwarte december’ was.

Eén zege in eigen stadion

De ergste vaststelling is dat KVK thuis nog maar vijf punten haalde, één overwinning zelfs nog maar: op 13 september tegen Moeskroen. Kun je nagaan: toen er nog publiek in het Guldensporenstadion zat. Dan is er dringend wat ‘meeval’ nodig om zondag in de late avond wat te halen tegen een fris voetballend KV Oostende.

Misschien recupereert Kortrijk tegen die tijd Makarenko - als hij tijdig coronavrij is - maar nog niet Selemani, Badamosi en Lepoint. “We werden nog nooit weggespeeld. Als we niet winnen, gaat het haast altijd maar om een doelpunt verschil. Ook op Club werden we geen enkele keer uitgespeeld. Ik ben zelfs fier op wat we in het slotkwartier nog hebben gebracht,” aldus trainer Yves Vanderhaeghe aan de vooravond van het duel met zijn ex-club. “Dan weet je dat we er blijven in geloven.”