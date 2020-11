Michiel Jonckheere met KV Kortrijk nog eens naar de club van zijn jeugd: “Ik speel altijd graag in Jan Breydel”

Hij speelde tien jaar bij KV Oostende vooraleer hij deze zomer bij KV Kortrijk belandde. Eerder zat hij een seizoen op de bank bij Zulte Waregem maar zijn jeugd bracht hij helemaal door bij Club Brugge. Michiel Jonckheere: “Terugkeren naar Club doet me emotioneel niets meer, maar ik speel er wel graag. Altijd vrij goed trouwens. Jammer dat er geen publiek bij is, want dat maakt het nog altijd veel toffer in Jan Breydel.”

Van de 190 competitiewedstrijden die de Adinkerkenaar al speelde, waren er 182 bij KV Oostende. “Da’s dan de volgende tegenstander, en dat zal natuurlijk wel specialer zijn”, zegt de middenvelder. “Al zal het me meer doen wanneer dat later in Oostende en mét de vertrouwde supporters erbij zal gebeuren.”

De overige acht wedstrijden van zijn loopbaan speelde hij voor KV Kortrijk. “KVK en KVO: het zijn twee vergelijkbare clubs met redelijk wat Vlamingen en een goede sfeer. Ik heb het anders meegemaakt. Mijn seizoen bij Zulte bij voorbeeld, toen we onderin stonden. En ook een paar keer in Oostende wanneer het niet naar wens verliep. Maar hier is er een echte familiesfeer.”

Jonckheere scoorde de gelijkmaker in Mechelen en de 1-0 tijdens de fantastische wedstrijd tegen Beerschot. “Het ging zo vlot dat we wat concentratie verloren. Het mag natuurlijk nooit zijn dat je thuis vijf keer scoort en nog niet wint. We kregen het de voorbije dagen goed ingepeperd. Zowel in Waregem als thuis tegen Beerschot hadden we moeten winnen en dan stonden we nu met vier punten méér helemaal mee bij de top-acht.”

En nu, is die top-acht nog haalbaar? “We zijn nog niet halfweg. Dus moeten we er nog in geloven, maar dan moeten we wel meer matchen winnen. Met draws ga je niet vooruit.”

De trip naar Club Brugge is op het eerste gezicht geen ideale opdracht voor een driepunter. “We zullen goed georganiseerd moeten zijn. We weten dat ze zullen domineren maar we weten ook dat we kansen zullen krijgen. Om iets te halen zullen we wel allemaal top moeten zijn.”

Het moet dan wel zonder Selemani, Badamosi, Lepoint en... Michiels goede vriend Kristof D’Haene die herstelt van zijn heupoperatie. “We speelden samen bij de jeugd van Club. We volgen trouwens samen het eerste jaar trainerscursus. Kristof is begonnen met kine en zal er volgend seizoen zeker weer staan.”