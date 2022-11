“Met mijn kwaliteiten weet ik dat ik beter ben dan Kortrijk”: Lamkel Zé zegt in januari België te verlaten voor Hongarije - Kameroener niet in selectie voor wedstrijd tegen KVO

BEKIJK OOK. Lamkel Zé reageert na bewogen avond tegen zijn ex-club

Deze zomer streek Lamkel Zé neer in Kortrijk. Hij tekende er een contract voor drie jaar. Maar na één zesde van die verbintenis staat de Kameroener naar eigen zeggen alweer op vertrekken. “Gezien mijn kwaliteiten weet ik dat ik beter ben dan Kortrijk”, vertelt hij bij RTBF. “Dat was ook de afspraak met Matthias Leterme (algemeen directeur van KVK, red.) toen ik hier tekende. Ik heb een grotere uitdaging nodig om een hoger niveau te bereiken en mijn carrière nieuw leven in te blazen. Dit is een aanbod dat ik niet kan weigeren. Ferencvaros is een geweldige club. Het speelt elk jaar Europees. Ze wilden me al toen ik bij Antwerp speelde. Met 90 procent zekerheid kan ik zeggen dat ik in januari naar Hongarije trek.”

Nadien volgde een woordje van dank. “Ik zal Kortrijk altijd dankbaar zijn, omdat het me aantrok terwijl mijn imago in België besmeurd was. KVK betaalde 500.000 euro. Als ik hen nu extra geld kan opbrengen, zullen ze dat met plezier toestaan. Het is mijn manier om deze warme club te bedanken. In januari zullen we in een goede verstandhouding de hand schudden. Tot die tijd zal ik alles blijven geven voor KVK. Het is een rustige club waar iedereen me vertrouwt en er geen problemen zijn. Maar het wordt tijd dat ik de Belgische bladzijde omdraai.” Kortrijk is evenwel niet gediend met Lamkel Zé zijn interview. KVK-coach Adnan Custovic heeft besloten om hem niet op te nemen in de selectie voor de wedstrijd van morgenavond tegen KV Oostende.