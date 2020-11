Mboyo (KV Kortrijk) niet blij ondanks vijf goals: “Want dan moet je wel winnen”

Nieuwe voorzitter van KV Kortrijk Ronny Verhelst kijkt verder dan derby: “Ik denk dat we een van de gezondste clubs zijn. En dat is momenteel belangrijk”

30 oktober Ronny Verhelst (57) maakt maandag voor het eerst de Zuid-West-Vlaamse derby mee als voorzitter van KV Kortrijk. In deze coronatijden houdt dat de man in de straat amper bezig. Toch hoopt Verhelst dat de supporters van beide teams via hun tv-scherm kunnen genieten van het duel. “Het is belangrijk dat er in deze donkere dagen wat emotie in de huiskamer komt”, zegt hij.