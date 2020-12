Marko Ilic houdt KV Kortrijk overeind: “Ik weet waarom ik hier ben”

Het was ‘a tough game’, zei hij meteen nadat hij eigenhandig KVK overeind had gehouden waardoor de 1-0 op het bord bleef staan. Hoewel, niet op het bord, want het scorebord heeft het al enkele weken begeven. En nu er toch geen supporters zijn, laat het herstel op zich wachten.

Een lastige wedstrijd dus, dat was het, een stevig duel op een drassig veld bij een felle wind en met af en toe een striemende, ijskoude regenvlaag erbovenop. Maar Marko Ilic stond er niet verkleumd bij, want hij kreeg op tijd werk te verrichten.

Ja, het was aanvankelijk KVK dat domineerde. Met meteen al een knap hieltje van Gueye, gered door Bolat die ook de terugspringende bal nog met een armzwaai uit zijn doel hield. Pal boven de doellijn. Maar nadat Yaremchuk werd uitgesloten voor een duwfout op Golubovic zonder bal in de buurt, was het tegen de wetmatigheden in - met elf tegen tien - dat KVK het initiatief weggaf. In die tijd duwde Marko Ilic een pegel van Bukari nog net over de doellat.

Nadat Faïz Selemani had gescoord en zowel Dewaele als Makarenko ei zo na de 2-0 versierden, mocht Ilic nog vaak zijn talent etaleren. Hij duwde een vlam van Mohammadi tegen de lat, hij redde met de vuisten een kopbal van Bezus en in de slotfase ook nog een ultieme kans van Depoitre. “Dat was de moeilijkste save”, zei de jonge Serviër. “Daarmee haal ik een tweede clean sheet na de 0-0 op Charleroi.”

De Servische belofteninternational tekende een contract voor vier jaar bij KV Kortrijk. Zoals vrijwel alle profvoetballers in het land, blijft hij tijdens het weekje winterstop hier. In de Kortrijkse binnenstad. “Mijn vriendin is tien dagen geleden naar Novi Sad teruggekeerd. Ze was hier anderhalve maand. Nu ben ik alleen maar ik weet waarvoor ik het doe: ik wil week na week beter worden,” zegt hij.