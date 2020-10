Makarenko, de Kortrijkse metronoom, versloeg net nog Spanje: “En nu ook Mechelen graag”

Yevgen Makarenko speelde met Oekraïne de voorbije dagen drie interlands tegen opponenten met wereldfaam: Frankrijk, Duitsland en Spanje. Vooral de 1-0-zege tegen Spanje maakte indruk. Maar twee dagen later stond hij alweer op het oefenveld in Kortrijk, want... “Ik heb de knop meteen omgedraaid. Nu wil ik ook winnen van Mechelen.”

Hij is een man met een mening, ongetwijfeld, maar die houdt hij veelal het liefst voor zichzelf. En hij houdt best wel van een grapje, maar ook daar is hij zuinig mee. Overigens, hoe schrijven we nu eigenlijk zijn voornaam: Yevgen, Yevhen, Yevgenii? “Schrijf maar Maka, zo noemt iedereen me. Ja, ook in Oekraïne.” En als zijn Instagramaccount ‘jenyamakarenko’ is, dan blijkt jenya een zelfbedacht koosnaampje te zijn. Samen met zijn vrouw en zijn twee kindjes stelen zij daarop overigens behoorlijk de show.

Ze wonen weer in Kortrijk, zoals in zijn eerste periode toen KVK hem in augustus 2017 weghaalde nadat hij bij Dinamo Kiev geen nieuw contract had gekregen. Maka is geboren in de Oekraïense hoofdstad, een metropool met eventjes 3 miljoen inwoners aan beide zijden van de Dnjepr, da’s wat anders dan het rustige Kortrijk aan beide kanten van de Leie. “Maar ik woon hier graag,” zegt hij. “Je rijdt hier zonder files met de wagen, je kunt er heerlijke wandelingen maken vanaf je voordeur, da’s anders dan in Brussel, jawel.”

In Brussel woonde hij anderhalf jaar nadat Anderlecht hem bij Kortrijk had weggekocht, want Makarenko had in het Guldensporenstadion een stevige reputatie opgebouwd als de metronoom van het team, hij die het middenveld opende en sloot wanneer hij dat nodig achtte, en intussen strooide met gouden voorzetten. Anderhalf jaar later was hij in Kortrijk terug, op de slotdag van de wintermercato, verhuurd aan KVK voor anderhalf jaar, alsof seizoenen bij hem altijd halfweg worden versneden.

Kompany

“Ik speelde de eerste helft van het seizoen vrijwel alles in Anderlecht, maar dan viel ik uit door een opspelende hielblessure die me lang aan de kant hield. Het volgende seizoen was Vincent Kompany daar en kreeg de jeugd voorrang. Ik begreep zijn strategie”, verklaart hij. En dus nam Maka in Kortrijk zijn plaats weer in alsof hij er nooit was weggeweest; niet uit de kleedkamer, niet op het veld. Rustig, graag gezien.

“Het is belangrijk dat ik elke week mijn negentig minuten kan spelen. Ook in het vooruitzicht van het EK dat normaal dit jaar had moeten doorgaan,” verklaart hij. “Het was niet het moment voor een avontuur: ik wist wat ik aan Kortrijk had.”

Bij de Oekraïense bondscoach Shevshenko staat hij op een goed blaadje. In Frankrijk stond Makarenko een uur op het veld, meegesleurd in de 7-1-nederlaag, dat wel. “Elke keer ze in ons strafschopgebied kwamen, scoorden ze. Je hebt zo van die dagen.” Tegen Duitsland was hij een late invaller. Maar de onverhoopte zege tegen Spanje maakte hij integraal mee. “Ze hadden constant balbezit maar scoorden niet. We vingen ze vroeg op en maakten uiteindelijk de winning-goal met een counter. Dat geeft vertrouwen om volgende zomer op het EK tegen Nederland en Oostenrijk te spelen.”

En het wemelde zowaar van de ‘Belgen’ daar in Kiev. Tegen Spanje stonden Makarenko, Yaremchuk en Sobol aan de aftrap en zaten Bezus, Mychajlytsjenko en Plastun - die in de vorige matchen aan bod kwamen - op de bank.

‘Voor de winst’

De selectie voor het EK halen is voor alle zes even belangrijk. “Daarom is het nodig dat ik goed presteer met Kortrijk,” beseft Makarenko.

In een team dat aanvallers mist, zeker nu Moffi weg is, maar goede middenvelders bezit, al zal Yves Vanderhaeghe terecht zeggen dat de meeste nog niet het niveau halen dat ze eerder al toonden. “Over Moffi moeten we niet meer praten, hij is er niet meer. Anderen moeten zich nu bewijzen. Het is tijd dat we nog eens winnen.” Een zege is inderdaad al van augustus op Cercle geleden. En Mechelen, waar KVK straks op bezoek gaat, heeft een thuisreputatie. “We moeten nooit voor een punt gaan, maar voor de winst, dan zien we wel waar we uitkomen”, zegt Makarenko in pseudo-trainerstaal.

Rest de vraag waar hij aan het einde van het seizoen naartoe trekt; zeker weg bij Kortrijk, maar ongetwijfeld niet meer naar Anderlecht - al loopt zijn contract daar nog een jaar. Meteen stokt het ritme van het interview: “We zien wel. Ik ben alleen bezig met de komende wedstrijd.” Misschien kan hij zich op het toneel van het EK wel onderscheiden en zal de interesse die eerder was gedoofd weer opflakkeren. “Ik hoop het. Iedereen wil altijd hogerop. Ik ook.”