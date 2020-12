Lucas Rougeaux staat met KV Kortrijk tegenover ex-ploegmaats Mercier en Henry: “We kunnen weer winnen thuis”

VOETBAL 1ALucas Rougeaux is er nog altijd maar 26 en speelt al vierenhalf jaar voor KV Kortrijk. Hij zag al tientallen spelers komen en gaan, onder wie Xavier Mercier met wie hij zaterdag in het duel tussen KVK en OHL in de clinch moet. “Het is goed voor Xavier dat hij zo sterk presteert, maar zaterdag mag het voor één keer wat minder zijn,” lacht Rougeaux.

De twee Fransen speelden in het seizoen 2015-2016 al een half seizoen samen, toen bij het Noord-Franse US Boulogne, ook al zijn beiden kinderen van de Provence. “Mercier vertrok al in januari 2016 naar Kortrijk, ik in augustus. En Elohim Rolland was in juli 2015 ook al vanuit Boulogne naar hier gekomen”, herinnert Rougeaux zich levendig.

Lucas Rougeaux was de stilste van de drie, in een gezelschap met nog vele Fransen, Gigot, Boyer, Métanire, Ouali, Saadi en Chevalier. Het werd - met ook nog wat francofone Belgen erbij - een eiland binnen de Kortrijkse spelersgroep en daar was niet altijd veel goeds over te vertellen. Niet Rolland, wel Xavier Mercier betaalde de rekening. “Hij verdiende het niet om via de achterdeur te moeten vertrekken. Xav is een goed mens en een goede voetballer. Ik ben blij voor hem dat hij nu alle succes haalt,” verdedigt Rougeaux.

“Zaterdag sta ik trouwens ook nog tegenover een andere ex-ploegmaat, Thomas Henry, met wie ik bij Fréjus voetbalde. Ik had niet verwacht dat hij zo sterk voor de dag zou komen, maar het is hem zeker gegund”, aldus de minzame man van het zuiden, die al jaren met zijn vrouw in het centrum van Kortrijk woont. Ze huwden er vorige winter.

Nog drie keer op vier thuis

Rougeaux is eindelijk weer een nuttige schakel bij KVK. Aanvankelijk was hij rechtsachter, ook nog toen hij in de halve finale van de Beker van België tegen Genk de 3-2-winninggoal scoorde, en evenzeer toen hij in de laatste minuut van de terugmatch, begin februari 2018, een verschrikkelijke knieblessure opliep in een ultieme poging om gelijk te maken. Het herstel hield hem een jaar aan de kant.

Nu is Rougeaux in de driemansdefensie waarop trainer Vanderhaeghe bouwt, een vaste waarde geworden: “We spelen vóór Nieuwjaar nog vier wedstrijden waarvan drie thuis, telkens tegen sterke tegenstanders, maar na de thuiszege tegen Oostende weten we dat we altijd kunnen winnen in eigen stadion.”