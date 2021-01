KVK-nieuwkomer Zinho Gano speelde in tien jaar al voor acht profclubs: “Alles wat gebeurt, heeft een reden”

VOETBAL 1AZinho Gano speelde in tien jaar al voor acht profclubs maar verbazend genoeg in eigen stad nog nooit voor KV Mechelen. Het is één van de merkwaardige vaststellingen in de carrière van de boomlange centrumspits, die inmiddels al 198 wedstrijden op de teller heeft en nog altijd maar 27 jaar is.

“Nee, ik heb nog nooit bij Mechelen gespeeld, al ben ik er geboren en woon ik er ook. Het komt omdat ik werd opgevoed door mijn grootouders, die in Kampenhout woonden. Toen ik twee-drie jaar was vertrok mijn vader en stond mijn moeder er alleen voor. Daardoor kwam ik veelal bij mijn oma en opa terecht”, begint Gano de babbel. “Ik heb bijna alles aan hen te danken. Ik voetbalde dan ook bij de jeugd van Kampenhout. Op een dag vroeg een scheidsrechter die blijkbaar talent scoutte voor Lierse of ik daar niet wou gaan voetballen. Zo stapte ik over naar de jeugd van Lierse.”

Het is een van de vele toevalligheden in het jonge leven van Zinho Gano, kind van een Belgische moeder met Italiaanse roots en een vader uit Guinee-Bissau, die in die jaren in ons land verbleef. “Mijn vader is na de scheiding teruggekeerd naar zijn land van oorsprong, maar nu verblijft hij blijkbaar weer hier. Ik heb er vrijwel geen contact mee. Maar ik heb tegen mijn broers en zussen gezegd: ‘Het is niet omdat we hem zelden horen of zien dat hij ons niet graag heeft. Misschien behoort het wel tot de mentaliteit van de Afrikaanse mensen.’ We zijn met zeven, ik ben de oudste, allemaal halfbroers en halfzussen van mijn vaders kant. Ik heb ze trouwens nog niet allemaal gezien: een woont in Afrika, een in Spanje. Maar ik hoop dat we op een dag met zijn allen samen naar Guinee-Bissau kunnen gaan om het land te zien waarmee we toch in zekere zin een band hebben.”

Zinho heeft ook wel iets van Afrika in zich, zegt hij. “In mijn tijd bij de jeugd van Lierse had ik bijvoorbeeld het dichtste contact met Romelu Lukaku. Ook buiten het voetbal waren we vaak samen. We horen mekaar nog altijd. Ja, we hadden beiden iets Afrikaans in ons. Ook qua muziek voel ik dat. En ik dans ook graag en vaak.”

Dansen als je scoort, het gebeurt wel meer. “Ik deed het ook al, maar niet altijd. Het hangt af van de sfeer en het belang van het doelpunt.”

Nazario

Zo heeft de carrière van Zinho Gano een nieuwe wending genomen. Maar ook zijn leven. Onlangs werd hij voor het eerst vader. “Vier maanden geleden is Nazario geboren. Dat doet toch wel iets met een mens. Je voelt meer verantwoordelijkheid.”

Insiders weten meteen waar de naam vandaan komt. “Mijn idool was de Braziliaanse Ronaldo. Hij heet voluit Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ik vond dat heel goed klinken. Nazario Gano, mooi toch?”

Club Brugge: op de bank

Drie seizoenen speelde Zinho Gano bij de Lierse onderbouw, daarna twee jaar bij de jeugd van Westerlo waar Club hem op zijn vijftiende ging halen. In Brugge begon zijn grote avontuur. Op 23 oktober 2011 - Gano was net achttien jaar geworden - zat hij voor het eerst op de bank van het eerste elftal. Op KV Kortrijk nog wel.



En pour la petite histoire: KVK won die wedstrijd met 2-1. “Ik herinner het me natuurlijk nog wel. Drie keer zat ik bij Club op de bank, helaas haalde ik er geen speelminuten. Toenmalig trainer Christoph Daum had het wel voor mij, maar dan kwam Georges Leekens en die werkte niet echt met jeugd. Daarom zocht ik een uitweg: ik moest aan spelen toe komen. Ik had bij de beloften van Club veertig goals gemaakt. Het was tijd om in een eerste ploeg te staan.”

Lommel: even topscorer

Club gaf een uitweg. Gano werd uitgeleend. “Mijn manager belde dat ik naar Lommel kon. In tweede klasse. Dat leek me niet zo aanlokkelijk, maar ik kon er spelen in het eerste elftal en daar ging het toch om. Normaal zou ik zelfs eerst naar Mechelen gaan, maar - grappig - om een of andere reden is dat niet doorgegaan.”

Het liep goed bij Lommel. Gano scoorde al in zijn eerste wedstrijd, voor de beker tegen Moeskroen, nadien ook in zijn eerste competitiematch, op Boussu Dour. “Ik scoorde vaak, ik zat direct in de schwung en ik was op zeker moment zelfs topscorer van tweede klasse, maar dan miste ik door een hamstringblessure midden het seizoen vrijwel de hele tweede helft van de competitie. Dat kwam ongelegen. Anders had ik meer opties gehad om het volgende seizoen bij een eersteklasser te gaan spelen.”

Moeskroen: schande

Veel mogelijkheden dienden zich niet aan. “Ik moest ingaan op het voorstel van Moeskroen. Club leende me uit. Het was tenslotte toch weer een ploeg uit de hoogste reeks. En zo veraf was het niet, ik woonde in die tijd nog in Brugge.”

Wat daar in Moeskroen gebeurde, was een schande. De coach speelde haast uitsluitend met voetballers die er door eigenaar Lille waren geplaatst. Gano, Birger Verstraete en Sven Dhoest werden uitsluitend gebruikt om voldoende Belgen op het scheidsrechtersblad te krijgen. “Toen heb ik echt wel diep gezeten. De coach moest helemaal niets hebben van ons. Een voorbeeld maar: ik kende vrij goed Frans, maar Birger niet. We praatten daarom Nederlands onder elkaar. Toen de coach dat hoorde, stuurde hij een assistent om ons te zeggen dat het voortaan verboden was nog Nederlands te praten. Ook onder elkaar.”

“Pas in de play-offs, toen de coach weg was en bleek dat Lille het project zou afblazen, mochten we meedoen. Ik heb toen trouwens nog vaak gescoord, ik herinner me een hattrick op Westerlo. Zo kreeg ik een aantal mogelijkheden voor een transfer: Mechelen, Sint-Truiden, Beveren.”

Waasland-Beveren: goalgetter

Gano koos niet voor het sterkste team. Hij trok naar Waasland-Beveren. “Ik tekende er voor drie jaar. Het had vooral te maken met de coach, Stijn Vreven, onder wie ik had gespeeld in Lommel. Ik speelde er twee seizoenen bijna alles, maakte veel goals, leerde er veel.”

Alleen al in de competitie scoorde hij in twee seizoenen 25 doelpunten. “En het derde seizoen was pas begonnen en ik had al weer vier keer gescoord in drie wedstrijden.”

Oostende: Coucke

En dan kwam KV Oostende dat hem overnam voor... tweeënhalf miljoen. “Ik was op dat moment Gouden Stier, herinner ik me nog. Oostende - met Marc Coucke - wou me per se. Ik wou naar een grote ploeg, maar ik zag die tussenstop nog wel zitten. Ik moet toegeven: het was ook een interessant aanbod. En het liep aanvankelijk ook heel goed onder Yves Vanderhaeghe. Maar de rest is bekend: Custovic nam over en we hadden toen wel enkele aanvaringen.”

Aan het einde van dat seizoen moest Oostende na het vertrek van Coucke de tering naar de nering zetten. De dure spelers van het soort Lombaerts, Berrier en Gano werden verzocht te vertrekken.

Genk: Clement

De ene bleef toch, de andere zocht naar een oplossing. Zinho Gano had maar één doel: voetballen. “Ik was al in Luik om bij Standard te tekenen, toen Philippe Clement me belde. Ik had bij Beveren enkele maanden onder zijn leiding gespeeld en ik had het wel voor hem. Hij wou me bij Genk halen, zei hij. Ik had een paar goede gesprekken met hem en ik ging erop in.”

“Veel mensen zeggen dat ik naar Standard had moeten gaan. Het is een feit dat mijn speelstijl beter paste bij Standard dan bij Genk, maar als een trainer je wil, is dat toch een belangrijk gegeven. Mijn eerste seizoen in Genk was op zich ook niet mis: ik speelde er kampioen, ik deed er ervaring op in de Europa League maar ik had natuurlijk gehoopt meer te spelen. Maar...”

Maar... Samatta stond op zijn plaats. “Hij maakte veel goals, de ploeg draaide goed. Voor Philippe Clement was het ook heel moeilijk. Hij had me tenslotte gehaald. Maar hij zei: ik kan dat winnend team niet wijzigen. Ik heb dat seizoen uiteindelijk alles samen zes goals gemaakt in weinig minuten. Spijt dat ik naar Genk ging, heb ik niet. In het leven gebeurt alles nu eenmaal altijd met een reden.”

Antwerp: geen bekerfinale

Vorig seizoen leende Genk Gano uit aan Antwerp. Samatta was intouchable en Onuachu kwam in de wachtkamer zitten. Gano was op overschot. “Ik verwachtte er veel van bij Antwerp, maar ik heb er eigenlijk niet gespeeld. Bölöni rekende op mij, maar hij zei ook dat hij met een systeem met één spits werkte en dat Mbokani zijn nummer één was voor die positie. Ik begreep dat ook, Dieumerçi scoorde elk weekend. Dan moet je zwijgen en blijven werken en wachten op je kans.”

Gano speelde inderdaad heel weinig, maar maakte nog wel twee goals, toen hij telkens maar twee minuten mocht invallen. Aangezien hij al zijn statistieken tot in de details kent, weet hij ook dat nog glashelder. “Inderdaad, eentje op Gent, de gelijkmaker, en een op Beveren, mijn ex-ploeg.”

Volledig scherm Zinho Gano met Antwerp in duel met Derijck en Van Der Bruggen van KV Kortrijk tijdens de halve finale van de Beker van België. Toen nog in het andere kamp. © Photo News

Eén keer maar van het hele seizoen stond Zinho Gano aan de aftrap: in de terugwedstrijd van de halve finale voor de Beker van België op... KV Kortrijk, 6 februari 2020. “We wonnen met 0-1. Dat was natuurlijk heel zuur voor Kortrijk, maar wij waren ontzettend blij. We waren na de wedstrijd allemaal bezig met die bekerfinale. We keken er zo naar uit.”

Uitgerekend toen viel Mbokani uit, waardoor Antwerp plots op Gano moest rekenen. “Ik zou alles wat restte, hebben gespeeld, maar het noodlot sloeg toe. Ik scheurde op training een ligament in mijn knie. “

In de krant stond: “Antwerp bidt voor de knie van Gano”. Maar even later was het nog maar een detail. Want door corona ging de laatste competitiematch niet door, de play-offs evenmin en de bekerfinale werd uitgesteld.

“Zo was die bekerwedstrijd op Kortrijk de allerlaatste waarin ik startte. Elf maanden geleden is dat. Ik speelde graag voor Antwerp, ik had ook een goeie band met de supporters en misschien - als corona niet had toegeslagen - had ik er wel kunnen blijven. Nu was ik al weg toen de bekerfinale tegen Club in augustus eindelijk kon worden gespeeld. Dat was best zuur. Van Antwerp hebben ze me nadien nog wel gebeld dat ik een bekertje mocht gaan ophalen, maar dat was natuurlijk maar een magere troost.”

Weer Genk: C-kern

Zo keerde Gano in de zomer van 2020 terug naar ‘eigenaar’ Genk waar hij niet meer in de plannen paste. Hij werd verbannen uit de A-kern. “Ik werd ondergebracht in een soort van C-kern met onder meer Dewaest en Vanzeir, met zeven waren we. Na een tijd moesten we dan toch met de beloften gaan trainen, maar die speelden geen wedstrijden.”

Als een speler met zoveel eersteklasse-ervaring plots bij de beloften moet gaan trainen, dag na dag, stelt hij zichzelf allicht wel even in vraag. “Nee. Ik heb al wat meegemaakt in mijn carrière waardoor ik mentaal heel sterk ben. Het was zeker geen leuke periode maar ik wist wel dat ik op een dag weer zou kunnen doen wat ik graag doe. Ik heb al genoeg bewezen wat ik kan en wie ik ben. Ik heb 41 goals gemaakt in de Pro League plus nog eens acht in de Beker van België en tweee in de Europa League. Ik mag zeggen dat ik complimenten heb gekregen van de mensen van Genk dat ik me daar elke dag professioneel heb gedragen.”

Kortrijk: weer voetballen

KV Kortrijk huurt Gano. Het zocht een ervaren centrumspits en het krijgt er een. Er waren anders nog wel meer clubs geïnteresseerd. “Genk wou me in feite definitief transfereren maar het is coronatijd en het seizoen duurt nog maar enkele maanden. Plus: de transferprijs lag ook een beetje gevoelig hoor ik.”

KV Kortrijk is voor Gano een reddingsboei. Al heeft hij er maar een huurcontract tot einde seizoen. En als KVK niet bij de eerste acht eindigt, is dat over drie maanden al voorbij. “Kortrijk heeft geen aankoopoptie, dat is waar, maar je weet nooit of er de komende maanden nog wordt onderhandeld. Het zou besproken worden, hoorde ik, maar daar ben ik momenteel niet mee bezig. Ik ben hier om te voetballen. Ik voel me hier goed. Ik ben in een heel familiale groep terechtgekomen. Michiel Jonckheere had het aangegeven. Ik kende ook al wat mensen. Mensen van de staff uiteraard. Wat ik tot hiertoe heb gezien, is dat dit een ploeg is die naar omhoog moet kijken. Hier is voldoende talent om er de komende weken wat van te maken. Het seizoen hoeft in april nog niet ten einde te zijn.”

