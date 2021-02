KV Kortrijk zonder Luka Elsner naar Lommel maar wel op zoek naar winst

VOETBAL BEKER VAN BELGIËDe nieuwe coach Luka Elsner is er straks nog niet bij. Hij tekende zondag in Kortrijk zijn contract voor drieënhalf jaar, testte daarna negatief op corona, maar moet nog wel tot het komende weekend - na een tweede negatieve test - in quarantaine blijven. Dat doet hij in een Kortrijks hotel. Intussen speelt zijn nieuwe club twee wedstrijden: dinsdag in Lommel voor de beker, vrijdag in Moeskroen voor de competitie.

Bart Meert zal tot zolang de spelersgroep leiden. Meert was jarenlang de assistent van Besnik Hasi bij zowel Anderlecht, Legia Warschau als Olympiakos, kwam in september 2018 bij KV Kortrijk als assistent van Glen De Boeck en ging door onder de leiding van Vanderhaeghe. Meert hield het maandagochtend bij een beperkte trainingssessie waarna hij met de Kortrijkse spelersgroep naar binnen trok. Daar kreeg het gezelschap het bezoek van voorzitter Verhelst en manager Leterme om de trainerswissel te duiden en iedereen op scherp te zetten voor wat nog komen moet.

Overvolle kalender

Want het gaat er inmiddels heftig aan toe met de kalender. Na de wedstrijd van vorige zaterdag tegen Charleroi, volgt op dinsdag Lommel, vrijdag Moeskroen, en bij bekerwinst in Lommel de volgende dinsdag al een nieuw bekerduel in eigen huis tegen de winnaar van Seraing-Standard, gevolgd de vrijdag door een trip naar OHL.

Het laatste antwoord dat Yves Vanderhaeghe gaf na de verloren wedstrijd tegen Charleroi kwam er op de vraag of de beker in dit speciale seizoen wel een doel was. “We gaan ons niet laten verliezen in Lommel, maar blijven in 1A is nu al wat telt,” zei hij.

Daar is wat voor te zeggen. Voor alle clubs die eraan deelnemen, wordt het immers een verlieslatende opdracht, alleen de uiteindelijke winnaar wordt er via een Europees ticket beter van. Voor de rest: geen supporters, geen toegangsgelden, geen VIP-beleving, wel winstpremies te betalen en als het even tegenzit ook nog extra blessures.

Toch reageert manager Leterme anders: “Dat is allemaal waar, maar we gaan zeker voor de winst in Lommel, in de eerste plaats om na enkele nederlagen weer in een positieve flow te komen.”

Radovanovic voor het eerst in de selectie

Meert laat vier kernspelers thuis: Rougeaux die lichte blessurelast heeft, Ilic die zijn plaats in doel laat voor Jakubech en doublure Deman, en ook de nieuwkomers Gano en Palaversa die extra training op het thuisfront kunnen gebruiken.

Dat biedt ruimte voor jongens die onlangs op de bank zaten of - zoals Teddy Chevalier - wedstrijdritme moeten opdoen. Ook Aleksandar Radovanovic, linksvoetige centrale verdediger, definitief gehaald bij Racing Lens, behoort voor het eerst tot de selectie, al heeft hij blijkbaar wat last aan een kuit.

Degradatiezone

De bekercompetitie leeft amper bij de supporters van de eersteklassers, ook niet in Kortrijk. Daar is de hamvraag: blijven we uit de degradatiezone? “We hebben wellicht nog meer punten nodig dan we met Nieuwjaar dachten”, zegt Matthias Leterme met voorzichtigheid, ook al bedraagt de voorsprong op Cercle nog altijd wel acht punten en op Waasland-Beveren negen. “Dus moeten we alert zijn en was het tijd om in te grijpen om een nieuwe dynamiek in de groep te brengen. Want ik blijf erbij dat we kwaliteit genoeg hebben om een rol te spelen in 1A. De blessure van Julien De Sart kwam natuurlijk wel ongelegen. Als je drie weken out bent, mis je liefst zes matchen.”

De afrekening van de wintermercato is overigens niet zo negatief als her en der wordt gesteld. Mboyo bleek niet te houden nadat hij een ongewoon lucratief voorstel voor tweeënhalf jaar kreeg bij STVV. Petit Pelé was trouwens ook niet elke week de sterkhouder. Chevalier en Gano kwamen erbij. Zij moeten duidelijk nog bevestigen. Van Der Bruggen werd dan weer vervangen door Palaversa. En Lepoint had sinds augustus exact achttien minuten gespeeld. Komt daarbij dat met Radovanovic een in Frankrijk hoog aangeschreven verdediger werd bijgehaald.

Het is de vraag hoe het met de eerste post-Vanderhaeghe-opdracht zal gaan te gast bij een kwalitatief sterke en gemotiveerde tweedeklasser.

