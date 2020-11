KV Kortrijk-verdediger Brendan Hines-Ike zoekt dringend een oplossing: “Spelen of vertrekken”

Brendan Hines-Ike wordt er maandag 26, maar op voetbalvlak heeft hij niets te vieren. De Amerikaan speelde dit seizoen nog geen minuut voor KV Kortrijk en beterschap lijkt er niet meteen aan te komen. “Dit is slecht voor mij én voor de club. Met Nieuwjaar moet er een oplossing komen. Ik moet kunnen spelen of vertrekken,” zegt de verdediger.



Hines-Ike kwam vanuit het Zweede Örebro naar Kortrijk in juli 2018 en stond drie dagen later al in de ploeg. Hij kwam onder Glen De Boeck elf opeenvolgende wedstrijden aan de aftrap. In november nam Yves Vanderhaeghe als trainer over en speelde Hines-Ike nog maar af en toe. Hetzelfde scenario deed zich vorig seizoen voor. De centrale verdediger speelde in de heenronde vrijwel alles tot die ene wedstrijd op Club Brugge (3-0) waar hij ‘mede-oorzaak’ was van de tegendoelpunten. Nadien moest de man uit Denver nog één keer het Kortrijkse team depanneren, voor de rest niets meer. Dit seizoen: nul speelminuten zowaar, als enige van de kern. “Ben ik dan de enige die al eens in de fout ging,” denkt hij luidop.

Mentaal heel zwaar

“Ik train elke dag voluit, ik doe mijn best voor de groep, ik weet dat ik goed lig bij de ploegmaats, maar sinds januari was ik er in de wedstrijden nooit meer bij,” zegt Hines-Ike. “Weet je wat dat doet met een jonge voetballer die niets liever wil dan voetballen? Mentaal heb ik het heel zwaar gehad. Ik heb hier geen familie of vrienden. Gelukkig is mijn vrouw nu hier. Corona kwam voor mij als een geschenk: ik kon twee maanden naar de States om mijn zinnen te verzetten. Eindelijk zag ik nog eens mijn grootouders. Ik hervatte het nieuwe seizoen vol inzet, maar ofwel zit ik op de bank, ofwel als negentiende man in de tribune.”

“Bij ons in Amerika zouden we hierover communiceren. Football is business, ik begrijp dat. Als de club me niet meer nodig heeft, oke, laten we dan een oplossing zoeken. Maar niemand zegt me wat”, aldus Hines-Ike. “Speelt hier meer dan mijn prestaties, is er een persoonlijke reden? Ik weet het niet. In ieder geval: niemand wordt hier beter van, niet ik, niet de club.”

Zijn contract loopt nog tot juni 2023. Hines-Ike was met 650.000 euro de duurste inkomende transfer van KVK. “Intussen is mijn marktwaarde al gehalveerd. Daarom zoek ik dringend een oplossing: ik moet spelen of vertrekken”, klinkt het tot besluit