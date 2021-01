KV Kortrijk ontslaat Vanderhaeghe, Elsner is zijn opvolger

eerste klasse A Ilombe Mboyo na het late gelijkspel van KV Kortrijk: “We hadden genoeg kansen om te winnen”

3 november Ilombe Mboyo was dan wel blij dat hij in de slotfase vanaf de stip met zijn traditionele cool de gelijkmaker kon scoren, maar het resultaat an sich maakte de Kortrijkse aanvaller niet vrolijk. “We hadden genoeg kansen om te winnen”, constateerde hij.