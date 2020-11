KV Kortrijk met De Sart die de derby nooit verliest: “Ik breng blijkbaar geluk”

En of. Met Zulte Waregem won hij in 2017-2018 drie keer van KVK en speelde één keer gelijk, tijdens de volgende twee seizoenen won hij met Kortrijk zes keer op een rij (0-2, beker 1-0, 4-2, 4-2, 0-5 en 2-0) en speelde in het meeste recente duel in het Regenboogstadion in extremis nog 2-2 gelijk.

Angst voor corona

Corona had hem nog niet in zijn greep. “Maar elke keer dat we op de uitslag van de tests wachten, zijn we ongerust,” zegt de KVK-dirigent. Drie weken geleden was hij extra ongerust. “Mijn broer Alexis werd de zaterdagochtend bij Antwerp getest, de zondagmiddag zaten we met zijn allen te dineren bij mijn ouders, en ‘s avonds vernam hij dat hij positief was. Ik heb me toen een week afgezonderd, maar ik bleef negatief. Het is een raar virus: mijn moeder was nadien ook positief, mijn vader niet.”