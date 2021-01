KV Kortrijk laat kansen onbenut: “We moeten weer de rol lossen”

Na drie glorieuze overwinningen tegen Standard, Gent en Genk weet KV Kortrijk weer goed wat het is te verliezen. Zaterdag onderuit in Oostende, woensdag tegen STVV. “We hadden net de aansluiting gehaald en we moeten weer de rol lossen”, constateerde Yves Vanderhaeghe. “We kregen kansen genoeg maar we benutten ze niet en daarover gaat het altijd in het voetbal.”

Balbezit, eindeloos balbezit, maar met de kansen die eruit resulteerden deed KVK inderdaad niets. STVV kreeg het op een blaadje aangereikt: het kwam vroeg op voorsprong dankzij een dubbele strafschop en kon van dan af rustig achterover leunen en counteren.

Er was wel wat met die strafschop, lomp en nodeloos veroorzaakt door Gueye die het been van Durkin trof in plaats van de bal. Marko Ilic stopte de penalty van Suzuki maar bleek met zijn steunbeen een paar centimeter voor de lijn te staan, en dat mag niet meer: de doelman moet één voet op de doellijn hebben als de bal vertrekt. Zo kreeg Suzuki een tweede beurt, trapte harder naar dezelfde hoek maar nu buiten het bereik van de Serviër.

Toch werd er gekniesd, vooral door Faïz Selemani: “Ik word vastgehouden en uit mijn evenwicht getrokken, maar de scheids fluit niet. Meteen daarop fluit hij wel de fout van Gueye. Ik ging verhaal halen bij de ref maar hij zei dat de fout te licht was om te fluiten. Is een lichte fout dan geen fout?”

KVK kreeg voor de pauze minstens drie kansen om langszij te komen. Dewaele kopte laag uitvallend voor zijn bewaker pal op de doelman, Gueye deed hetzelfde met een hoge kopbal en dan miste hij nog een indraaiende voorzet van een gedreven Chevalier.

De enige tegenactie net voor de pauze was dodelijk. Mboyo - weer in Kortrijk - liet de bal door tot bij Suzuki die simpel kon afronden. De Kortrijkse verdediging werd daarbij wel even gerold: Golubovic werd in snelheid gepakt, Derijck dekte Mboyo af en Suzuki kreeg achter hem meteen de ruimte om het af te maken.

Na de pauze werd het balbezit nog nadrukkelijker. Met uitzondering van een kopbal van Mboyo in de 80ste minuut versierde STVV niets meer. KVK stapelde intussen de mogelijkheden op maar deed er niets mee. Op voorzet van Dewaele kopte Gueye net over, Chevalier trapte van op zeven meter naast, hij dwong even later een hoekschop af met een schot in de korte hoek, Sainsbury vlamde over en de ingevallen Badamosi probeerde het met een omhaal en een kopbal. Allemaal tevergeefs.

0 op 6

Na de 9 op 9 in de thuiswedstrijden tegen Genk, Standard en Gent trappelt KVK op die manier ter plaatse door de 0 op 6 tegen Oostende en STVV en als het zaterdag in het derde ‘haalbare’ duel, met Cercle Brugge, ook weer onderuit gaat, worden de vooruitzichten steeds minder prettig. Dan wordt de 8ste plaats - goed voor play-off 2 - nog moeilijk haalbaar en moet er bovendien ineens weer gekeken worden hoeveel de voorsprong nog bedraagt op de laatste twee in de stand.

Krijgt KV Kortrijk het dan nog moeilijk? Yves Vanderhaeghe: “Dat weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Ik weet dat we elke wedstrijd spelen om te winnen. Haast alle ploegen zijn aan elkaar gewaagd en dan heb je elke keer wat geluk nodig in de afwerking.”

Zonder De Sart

“We moeten nu meteen denken aan zaterdag”, zegt de Kortrijkse coach. “Dan komt Cercle en die match moéten we winnen.”

Hij zal het dan wel niet enkel zonder Mboyo, Van Der Bruggen en Lepoint moeten doen maar ook zonder Julien De Sart die zijn enkel omsloeg en die ging meteen behoorlijk aan het zwellen.