Lamkel Zé stond nog altijd onder contract bij KVK. In april besloot hij zijn huurcontract in Marokko bij Wydad Casablanca al na vier maanden stop te zetten, door een gebrek aan speelminuten en een conflict met de trainer daar. Hij speelde er amper zes wedstrijden, waaronder eentje op het WK voor clubs.

Vorige zomer nam Kortrijk de flankaanvaller definitief over van Antwerp, maar ook daar beleefden ze er weinig plezier aan. In de tien wedstrijden die hij voor Kortrijk speelde, scoorde hij één keer. En nadien werd hij wegens disciplinaire redenen uit de selectie geweerd door toenmalig coach Custovic. Opnieuw maakte hij het zich onmogelijk bij z'n werkgever. De afgelopen twee jaar speelde hij in totaal maar zo’n 2.600 minuten voetbal, en dat bij vijf verschillende teams.

Omdat Lamkel Zé bij Kortrijk het zwaarste contract had van de hele selectie, wilde men snel een oplossing. De Kameroener vloog onlangs uit zijn thuisland richting Europa, waar hij zich naar de Turkse ambassade in Parijs - waar zijn vriendin woont - begaf. Om alles in orde te brengen voor een transfer naar Turkije, blijkt nu. Want hij gaat aan de slag bij de Turkse eersteklasser Hatayspor.