“KV Kortrijk is gegijzeld door zijn voorzitter”: druk op Maleisische eigenaar opgevoerd in stadiondossier

VOETBAL BEKER VAN BELGIË Doelpaal houdt KV Kortrijk van kwartfina­le Beker van België: “Teleurge­steld als je er zo dichtbij bent”

10 februari KV Kortrijk speelt dit seizoen geen kwartfinale van de Beker van België. In de vorige negen seizoenen was het er acht keer bij. Drie keer schopte KVK het zelfs tot de halve finale, één keer tot in de finale. Maar nu stond een doelpaal in de weg van de kwalificatie. En dat bij de veertiende strafschop! “Je bent teleurgesteld als je er zo dichtbij bent”, verwoordt Adam Jakubech het gevoel in de Kortrijkse kleedkamer.