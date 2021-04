“KV Kortrijk is gegijzeld door zijn eigenaar”: druk op Vincent Tan opgevoerd in stadiondossier

VOETBAL 1A Glenn Verbauwhe­de even in het land om zijn ex-clubs Kortrijk en Club in duel te zien: “Het voetbal gaf me veel geluk maar ook veel ongeluk”

3 april Achtenzestig wedstrijden in doel volstonden om Glenn Verbauwhede onvergetelijk te maken in de geschiedenis van KV Kortrijk. Zijn passage op het veld was vrijwel altijd van hoog niveau, zijn passage ernaast niet altijd voor publicatie vatbaar, maar één zaak is zeker: Glenn Verbauwhede had veel meer uit zijn carrière kunnen halen. Op zijn 35ste is hij zich daar ook wel van bewust.