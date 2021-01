KV Kortrijk, club in de zorgen: “Het lijkt alsof elke kans van de tegenstander een doelpunt wordt”

KV KortrijkIn acht dagen tijd kijken de supporters van KV Kortrijk niet meer hoopvol naar de play-off 2 maar angstig naar de degradatiezone. Toen had KVK net Standard, Gent en Genk over de knie gelegd. Nu haalde het 0 op 9 en is de sfeer compleet omgeslagen. Want er is meer: Yves Vanderhaeghe voelt (zeg maar: weet) het einde nabij, van de smalste kern zijn twee bepalende spelers het huis uit, twee andere geblesseerd en… de staartploegen komen steeds dichterbij.

Moeten de supporters dan bang zijn? Yves Vanderhaeghe: “Nog niet zo direct. We hebben nog marge. We verloren twee keer na heel veel overwicht. We moeten niet meteen panikeren. Laat ons weer eens op voorsprong komen en alles wordt anders.”

Yevhen Makarenko, auteur van een ‘nutteloze’ beauty: “Eens lukt het weer. In België moet je maar van één of twee ploegen bang zijn. Van alle andere kun je winnen en verliezen.” Maar toch: “We hebben veel balbezit maar we creëren weinig kansen en we werken niet hard genoeg in de box. We moeten scherper zijn op de bal en meer als een team verdedigen. We geven te veel counters weg.”

En Timothy Derijck, na het afscheid van Van Der Bruggen, Mboyo en Lepoint de nieuwe captain: “Er zijn heel weinig clubs die zomaar drie Belgen laten gaan. Jongens die veel speelden. Maar degradatieangst? Nee, maar we moeten wel niet zo gemakkelijk doelpunten weggeven. Het lijkt of elke kans die de tegenstander krijgt een doelpunt wordt. Het zit effe niet mee. Vorige week spraken we hier nog over de top-acht, dan zou het kort door de bocht zijn om nu over de degradatie te praten.”

Volledig scherm Timothy Derijck. © Photo News

Versterking

Vanderhaeghe zit intussen krap in de spelers. Als er zes wedstrijden in één maand op de plank staan, is roteren zelfs geen mogelijkheid. En omdat nu ook nog De Sart en Ocansey – twee voetbalbelgen – uitvielen, bleven er nog maar drie over voor zijn elftal. Hij moest er drie beloften bijhalen en Golubovic opofferen.

Is dit KV Kortrijk dan een club op drift? “Het is een kwestie van perceptie”, vergoelijkt de coach die zich sterk houdt ondanks de groeiende zekerheid dat straks zijn missie afloopt. “Nul op negen, dat komt natuurlijk hard aan. Maar we worden niet gedomineerd, niet weggespeeld. Juist integendeel.”

Intussen bidt hij wel elke dag dat corona niet toeslaat. Alleen manager Matthias Leterme zit helemaal in de greep van het virus, wat allicht ook niet ideaal is om nog aan versterking te werken. Of toch: het is de bedoeling dat die er deze maand nog komt. Dat is dan toch één lichtpunt in de donkere Kortrijkse januaridagen.

Volledig scherm Yves Vanderhaeghe. © BELGA