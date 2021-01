KV Kortrijk boos om Oostends sneeuwtapijt: “Je mag toch verwachten dat je sneeuw kunt ruimen als je in de Pro League speelt”

Geen van beide ploegen wou op dit sneeuwveld aantreden. De coach van KV Oostende noemde het ronduit “not acceptable”, naar zijn zeggen ook al omwille van het gevaar voor blessures. Zijn collega bij KV Kortrijk Yves Vanderhaeghe ging nog verder: “Ze hebben hier een schone tribune, maar geen middelen om de sneeuw te ruimen. Er is geen veldverwarming, ik zie zelfs geen zeil.”

Een afgelasting zou KVO niet slecht uitkomen, want het werd getroffen door vier coronagevallen. Het kwam ook KVK niet goed uit. “Wij zoeken met jongens als De Sart, Makarenko, Selemani en Ocansey altijd een voetballende oplossing, maar dat was op zo’n veld onmogelijk,” aldus een verontwaardigde sportief directeur Rik Foulon. “Ik ben echt boos, ja. Na vijf minuten zag je al dat voetbal onmogelijk was. Waarom gaf de scheids de thuisploeg geen extra uur om het veld te ruimen? Of waarom werd niet uitgeweken naar zondag?”

KV Kortrijk verloor uiteindelijk de wedstrijd met 2-1. Beide tegendoelpunten hadden onrechtstreeks met de sneeuw te maken. “De bal moet rollen en dat kan hij, oordeelde de scheidsrechter,” aldus Foulon. “Maar wie ooit in de sneeuw heeft gevoetbald, weet wat dat betekent: die bal rolt misschien wel, maar niemand weet in welke richting. Dit was profvoetbal onwaardig. Op zo’n moment moet de scheidsrechter zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Wel geruimd voor Kortrijk-Gent

“Ik herinner me een bekermatch Kortrijk-Gent. We hebben toen met honderd mensen, vijftig schoppen en vijftig kruiwagens alle sneeuw van het veld verwijderd. Waarom heeft Oostende dat niet gedaan?”, vraagt de sportief directeur van KVK zich af. “Zodra de scheidsrechter aangaf dat we zouden spelen, gebeurde er niets meer. Adam Jakubech heeft nog met een schop vijf meter sneeuw weggehaald opdat de keepers zich zouden kunnen opwarmen.”

KV Kortrijk heeft met Genk een bondgenoot. Ook de Limburgers klagen over het gebrek aan inzet bij de plaatselijke sneeuwruimers, in hun geval die van Moeskroen. “Wij hebben moeten investeren in veldverwarming, wat anderen blijkbaar niet deden. Je mag toch verwachten dat je sneeuw kunt ruimen als je in de Pro League speelt. Trouwens, de sneeuw van zaterdagmiddag was al dagen vooraf aangekondigd,” weet Foulon.

Geen slechte verliezers

Is Kortrijk dan een slechte verliezer? “Het is een streep door onze rekening, want ons team was klaar om met combinatievoetbal een verlengstuk te breien aan de goede resultaten van de vorige wedstrijden. Wij zijn geen slechte verliezers omdat wij nu protesteren. Wij vragen alleen de toepassing van het reglement, want wij hebben niet op een normale wijze onze kans kunnen gaan en dat is oneerlijk in het profvoetbal van 2021", besluit de Kortrijkse sportief manager.

