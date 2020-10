Kristof D’Haene (KV Kortrijk) staat vrijdag voor twintigste keer tegenover Anderlecht: “Mijn goal vorig jaar was een patatje”

Het gebeurde vorig seizoen: bij de rust stond het 0-1 voor Anderlecht. KVK won uiteindelijk met 4-2 en vooral de vierde Kortrijkse treffer was er eentje om in te kaderen. Kristof D’Haene (30) zigzagde voorbij drie Anderlechttegenstanders en vlamde dan de bal van tegen de doellijn tegen het verste zijnet van het doel. “Ik word er nog vaak over aangesproken”, zegt de KVK-speler. “Ja, het was een patatje.”

D’Haene staat vrijdag voor de twintigste keer tegenover Anderlecht. Acht keer was hij erbij met Cercle, twee keer won hij, telkens met 1-0. Elf keer al stond hij met Kortrijk oog in oog met de Brusselaars, goed voor twee draws en twee 4-2 overwinningen, een in de beker, een vorig seizoen in de competitie. “Die laatste was een fantastische match”, herinnert hij zich maar al te goed. “In de eerste helft deden we gewoon niet mee, na de rust gebeurde van alles. Wij kwamen op voorsprong, werden weer bijgehaald, maar uiteindelijk wonnen we met 4-2.” Mede dankzij D’Haenes enige doelpunt tot hiertoe tegen Anderlecht.

‘D’Haentje’ heeft op zijn dertigste al heel wat voetbalkilometers op de teller staan. Tot hiertoe speelde hij in zijn eerste voetballeven 177 wedstrijden voor Cercle en in zijn tweede... 178 voor Kortrijk. “Ah zo, dan heb ik juist de kaap gerond,” lacht de linksachter met de vier longen.

En het valt aardig mee dit seizoen. KVK staat achtste. “Op vijf punten van de eerste”, vult D’Haene meteen aan. “Het zou mooi zijn, mochten we op die achtste plaats kunnen eindigen en zo mogen meedoen in de nieuwe play-off 2.”

Dan moet zijn team wel meer punten pakken in eigen huis. Kortrijk haalde knap tien op vijftien op verplaatsing, maar slechts vier op twaalf thuis. “Op verplaatsing zetten wij een blok en dat loont. Ik geef graag toe dat we ook wat geluk hadden. Het is nu aan ons om thuis beter te gaan doen. En dat moet lukken nu we nog supporters rond het veld hebben. Dankzij hen wonnen we vorig seizoen tegen Anderlecht.”

Nog minstens vier jaar

Inmiddels verlengde D’Haene bij de start van zijn zesde seizoen in rood en wit zijn contract met vier jaar. “Het respect is wederzijds”, argumenteert hij. “Ik voel me hier goed. KV Kortrijk is een familieclub en nu er weer twee West-Vlamingen bijgekomen zijn, is het nog beter. Onze mentaliteit slaat over op de groep. Met die mentaliteit is het dat wij Anderlecht in de ogen moeten kijken.”