Kortrijk maakt zich zorgen: Kaminski Group betaalde 17 miljoen euro nog altijd niet, en het is niet de eerste keer dat dat gebeurt

KV Kortrijk maakt zich zorgen over de verkoop aan de Kaminski Group. Voorlopig hebben de Amerikaanse Polen het beloofde bedrag van zeventien miljoen euro nog niet betaald. En dat is niet de eerste keer bij de Kaminski’s...

“Ze hebben de voorzitter drie maanden lang belogen.” In Griekenland zijn ze nog steeds niet te spreken over het duo Maciek en Mikhai Kaminski. De voorzitter waarvan sprake is is Gerasimos Belevonis van Panetolikos.

Kaminski Group zou de Griekse eersteklasser overnemen - eerder toonde het al interesse om te investeren in Atlético Madrid en Everton. En net als in Kortrijk gaven ze daarover een persconferentie. Tot de deal uiteindelijk niet doorging. De reden? “Ze vroegen steeds meer tijd”, klinkt het in nog in Griekenland. “Altijd opnieuw. Finaal snapte iedereen dat Kaminski niet zou doorgaan met de aankoop.” Omdat ook hun financiële cijfers niet zo rooskleurig waren als vooraf gedacht.

Dat vertoont een parallel met wat zich op dit moment afspeelt in het Guldensporenstadion. De verkoop aan de Kaminski Group werd door Vincent Tan een paar weken geleden bevestigd.

Maciek en Mikhai Kaminski gaven een (korte) persconferentie van een dikke minuut. “We zijn erg gelukkig dat we hier zijn en hebben eigenlijk maar één doel: de fans trots maken. Kortrijk is een geweldige voetbalclub en heeft een rijke geschiedenis in het Belgische voetbal. We staan nog maar aan het begin van dit nieuwe avontuur. Dit project is niet alleen een investering in een voetbalclub, maar ook een investering in de stad als geheel.”

Alleen staat het beloofde bedrag - zeventien miljoen euro - nog steeds niet op de rekening. Tan heeft de Poolse Amerikanen intussen al in gebreke gesteld. De deadline om te betalen ligt intussen op zes juli. Gebeurt dat niet tijdig mogen de Kaminski’s zich aan een serieuze schadeclaim verwachten.

Rond de Kaminski Group is de scepsis minder groot. Daar blijft men herhalen dat het puur om praktische problemen gaat. Onder meer het openen van een Belgische bankrekening was moeilijker dan vooraf gedacht. Maar iedereen beseft dat de tijd serieus in het nadeel van de Kaminski’s tikt.

In het Guldensporenstadion vrezen ze momenteel een scenario zoals bij Panetolikos. Intussen blijft KV Kortrijk een club in impasse. Bijna geen spelers en nog steeds geen hoofdcoach - Edward Still is kandidaat. Of dat binnen een week anders zal zijn, is nog maar de vraag. Hoop doet leven. Maar daar neemt Tan geen vrede mee.