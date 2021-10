Kevin Vandendriessche (KV Kortrijk) speelt zaterdag tegen zijn ex-ploeg: “Mooie periode gehad in Oostende”

VOETBAL 1A Gilles Dewaele (KV Kortrijk) heeft er nog zin in: “We kunnen nog twaalfde worden”

12 april KV Kortrijk kon na een nul op twaalf in Waasland-Beveren eindelijk nog eens winnen, al kwam dat pas in de 96ste minuut tot stand. Een gelijkspel volstond al voor de rekenkundige zekerheid, maar een zege was nog net iets leuker zo aan het einde van een wisselvallig seizoen. “Als we zondag thuis winnen tegen Mechelen kunnen we zelfs nog twaalfde worden”, heeft Gilles Dewaele berekend.