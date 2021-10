Karim Belhocine volgt Luka Elsner op als trainer van KV Kortrijk: “Het voelt als thuiskomen”

KV KortrijkKarim Belhocine is de nieuwe trainer van KV Kortrijk. Hij volgt de naar Standard vertrokken Luka Elsner op . De 43-jarige Franse Algerijn zat zonder club sinds zijn ontslag bij Sporting Charleroi eind vorig seizoen. Hij leidde vandaag zijn eerste training. Vrijdagavond wacht met landskampioen Club Brugge meteen een serieuze test voor Belhocine. “In voetbal is alles mogelijk.”

Het vertrek van Luka Elsner bij KV Kortrijk was een grote verrassing. De 39-jarige Sloveen verbrak eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst en vervangt Mbaye Leye als coach van Standard. “Ik vind het competitievervalsing”, zei KV Kortrijk-voorzitter Ronny Verhelst aan onze redactie. KV Kortrijk wil een kort geding starten voor de arbeidsrechtbank.

Lang hebben de West-Vlamingen niet zonder oefenmeester gezeten. Enkele dagen later kondigde KV Kortrijk al de komst van Karim Belhocine aan. De ex-coach van Sporting Charleroi is geen nobele onbekende in Kortrijk. Hij had de Kerels in het seizoen 2016-2017 al eens onder zijn hoede en was er tussen 2008 en 2011 actief als speler. “Ik ben tevreden dat ik terug ben”, aldus de nieuwe trainer van KV Kortrijk. “Normaal is alles nieuw als je ergens toekomt, maar hier ken ik de mensen en het voelt echt als thuiskomen.”

Bij zijn ex-ploeg Charleroi begon hij vorig seizoen met een 18 op 18 uitstekend aan het seizoen, maar in de laatste 28 competitiematchen behaalde hij slechts 24 punten met de Zebra’s. Niemand deed slechter. “Ik heb wat kunnen uitrusten. Sinds 2001 heb ik nooit vakantie gehad in juli en augustus. De batterijen zijn volledig opgeladen en ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging.”

KV Kortrijk heeft na tien speeldagen vijftien punten. De Kerels staan daarmee op de achtste plaats in de Jupiler Pro League. “Ik ben in een club terechtgekomen die goed is gestart aan de competitie. Ik zal daarom niet alles veranderen, maar ik ga hier en daar mijn accenten leggen. Het is inderdaad anders om bij een club te tekenen, waar het wel goed draait. Normaal pak je ergens over, omdat het minder gaat. Er is hier bijzonder veel kwaliteit. We zullen er het maximale uithalen.”

Vrijdagavond spelen Belhocine en zijn jongens tegen landskampioen Club Brugge. “We spelen inderdaad tegen de beste ploeg van het land, maar in voetbal is alles mogelijk. We trekken naar daar zonder druk.” KV Kortrijk zal tegen blauw-zwart wel niet kunnen rekenen op Rachid Alioui. De Marokkaanse spits - die een schitterend doelpunt maakte tegen Charleroi - kampt met een blessure. Ook Rougeaux en Fixelles zijn onzeker. Verder zijn Derijck en Osabutey nog steeds out. Palaversa, Badamosi en Sainsbury ontbraken op training door interlandverplichtingen.

