Karim Belhocine keert wellicht terug naar KV Kortrijk: Franse coach in de Groeningestad om deal te finaliseren

Het vertrek van Luka Elsner bij KV Kortrijk was een grote verrassing. De 39-jarige Sloveen verbrak eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst en vervangt Mbaye Leye als coach van Standard. “Ik vind het competitievervalsing”, zei KV Kortrijk-voorzitter Ronny Verhelst aan onze redactie . Verhelst was en is woedend op de Luikenaars. “Ik vind het niet netjes dat de tegenpartij zelfs de moeite niet doet om de telefoon op te pakken. Ik vind dat ze ons toch eerst mochten verwittigen. Elementaire beleefdheid, noemen ze dat.”

Lang lijken de West-Vlamingen evenwel niet zonder stuurman gezeten te hebben. Enkele dagen later is Karim Belhocine in Kortrijk om een contract bij de Veekaa te tekenen. De ex-coach van Sporting Charleroi is geen nobele onbekende in Kortrijk. Hij had de Kerels in het seizoen 2016-2017 al eens onder zijn hoede en was er tussen 2008 en 2011 actief als speler. Belhocine was een centrale verdediger.