Kan Badamosi bij KV Kortrijk in voetsporen van Moffi treden? “Tonen dat ik vertrouwen waard ben”

Muhammed Badamosi (21) maakte de beslissende fases van de voorbije derby van nabij mee. Eerst was hij er de oorzaak van dat het Kortrijkse doelpunt wegens buitenspel werd afgekeurd, daarna was hij het die diep in de toegevoegde tijd de bal tegen de arm van Opare schoot, wat leidde tot de strafschop en de late gelijkmaker. “Ik weet meteen hoe het voelt om tot deze ploeg te behoren”, zegt hij enthousiast.

“We vierden het als een overwinning. Ik bewonderde Mboyo die in al het tumult zo cool bleef om te scoren vanaf de stip”, gaat de jonge Gambiaan, die pas drie weken nadat hij zijn visum bekwam naar Kortrijk kon reizen, voort. “Het waren moeilijke weken voor mij. Elke week belde ik met de consul en die zei me elke keer dat het de komende dagen wel in orde zou komen wanneer de printer weer werkte. Ook ‘mister Rik Foulon’ hield voortdurend contact, maar het bleef maar duren. Ik moest al die tijd in mijn eentje trainen, want het is normaal dat ik niet meer bij mijn vorige club in Rabat kon gaan trainen.”

Quote Ik had drie jaar lang geen sociaal leven. Het was trainen op de club en verblijven in mijn apparte­ment. Muhammed Badamosi over zijn periode bij FUS Rabat

Muhammed Badamosi is geboren in Bundung en ging op jonge leeftijd een halfuurtje verder voetballen bij Real Banjul in de hoofdstad van het kleine Afrikaanse land Gambia, drie keer kleiner dan België zelfs, gelegen aan de monding van de Gambiarivier die er uitkomt in de Atlantische Oceaan. “Ik had er mijn familie, mijn vrienden, het was altijd gezellig,” herinnert hij zich. “In Rabat was het anders. Ik was de enige bij FUS, die Engels praatte. De rest allemaal Arabisch of wat Frans. Ik kon er ook geen Franse les volgen. Ik moest het hebben van een vriend die me wat leerde. Ik had er drie jaar lang geen sociaal leven: het was trainen op de club en verblijven in mijn appartement.”

Dan wordt Kortrijk toch anders? “Door corona ben ik nog niet in de stad geweest. Ik zou niet willen besmet geraken en anderen in de club besmetten”, reageert hij meteen.

Diola als moedertaal

Badamosi woont ook op zichzelf in Kortrijk. “Maar mijn moeder zal nog wel komen”, zegt hij vol overtuiging. “Na de winter, als het niet zo koud meer is.” Tja, dan staat hem nog wat winterkou te wachten.

Van thuis uit spreekt Muhammed letterlijk zijn moedertaal. “Mijn moeder is een Diola. We spreken thuis dus ook diola”, vertelt hij. In Gambia hebben de verschillende stammen andere talen, het mandinka of het wolof, maar zijn moeder spreekt die van een stam die vroeger vooral in Senegal en Gambia rondreisde. “Op school leerde ik nadien Engels, de officiële taal in Gambia.”

Hij was er voor het laatst in oktober. “Ik werd opgeroepen voor mijn vierde interland, in het Independence Stadium in Bakau, in de buurt van mijn thuis. Ik zag er toen ook nog eens mijn familie en mijn vrienden.”

Nationale ploeg met toekomst

Bondscoach is de Belg Tom Saintfliet die eerder al in acht andere Afrikaanse landen trainer was. Hij heeft er nog meer ‘Belgen’ ter beschikking. “Ik ken Marreh van Gent en Sanneh van Anderlecht en Sanyang van Beerschot.” Die laatste krijgt hij meteen te zien nu Kortrijk-Beerschot op het menu staat. “En ook nog Jallow van Seraing in de tweede klasse. We hebben een jonge nationale ploeg met toekomst.”

Hoe het met zijn eigen toekomst moet? “Ik wil met de club zo hoog mogelijk eindigen en zelf op tijd eens scoren. Ik wil vooral tonen dat ik het vertrouwen van de clubleiders waard ben.”

Of Badamosi weet wat zijn voorganger Terem Moffi overkwam: acht matchen spelen bij KVK en meteen voor 8 miljoen worden getransfereerd naar Frankrijk. “Ja, ze hebben het me verteld. Ik hoop dat het met mij ook goed gaat. Bij ons in de islam zeggen ze ‘Insjallah’, bij Gods wil.”

Op de bank tegen Beerschot

Scoren deed hij tot hiertoe anders niet zoals zijn voorganger, die er in Litouwen niet naast schoot. Met FUS Rabat scoorde hij vorig seizoen maar vijf keer. “Ik startte goed met drie goals in vijf wedstrijden, maar dan had ik na de interland in oktober een blessure en kreeg er de rest van het seizoen vooral invalbeurten”, zegt hij.

Zaterdagmiddag, bij het duel met Beerschot, start Badamosi ook weer op de bank, terwijl de andere spits Pape Gueye een nieuwe kans krijgt aan de aftrap. Misschien wordt de jonge Gambiaan dan maar weer de beslissende man in de slotfase.