Julien De Sart niet tevreden na draw KV Kortrijk: “Wij trapten dertien keer naar doel, Charleroi één keer. Dan moet je winnen”

Het gaat er ongewoon aan toe in deze ongewone tijden op Charleroi. Persmensen moeten de spelers meteen na de wedstrijd interviewen aan de rand van het veld. Uithijgend beseft De Sart dat er meer in had gezeten. “Moitié moitié” zei hij.

Gemengde gevoelens, zeg maar. “Een punt op verplaatsing bij Charleroi is altijd meegenomen, maar tegen dit matige Charleroi pakken we te weinig.”

Gemiste penalty

De enige poging die naam waardig vanwege de Carolo’s was een korte vrije trap van dicht tegen de doellijn die De Sart met een beheerste beenbeweging uit de doelmond zwiepte. Aan de overkant kwam KVK met regelmaat gevaarlijk aandringen in het strafschopgebied, maar de afwerking was ondermaats. Bij zoverre dat de jonge doelman Rémy Descamps geen enkele moeilijke bal moest pakken. Alleen de slappe strafschop van Mboyo die de wedstrijd een andere oriëntatie had kunnen geven. “Pelé heeft al vaak gescoord dit seizoen, ook vanaf de stip, en de volgende keer zal hij ook opnieuw onze strafschop trappen,” reageert De Sart meteen met veel overtuiging. “Maar het is waar: het is jammer dat die bal er niet inging. Dan had Charleroi moeten komen en hadden wij nog meer ruimte gekregen.”

“Het positieve is dat we weer een clean sheet realiseren, dat is goed voor het vertrouwen in de aanloop naar de lastige wedstrijden die volgen. Het is vooral jammer dat we in de eerste helft - toen we voluit domineerden - niet op voorsprong kwamen, maar ik kan toch ook positieve conclusies trekken. Met een vier op zes na de eerste thuiszege tegen Oostende zitten we weer in de goede flow.”

Gebrek aan efficiëntie

Efficiëntie blijf een vaak gebruikt woord bij de analisten van KV Kortrijk. In Waregem werden enkele doelrijpe kansen niet benut, tegen Beerschot werd vijf keer gescoord, maar nog werden mogelijkheden gemist en tegen Oostende werd het 3-1, maar iedereen was het erover eens dat KVK een drietal doelpunten meer had mogen scoren. Zo geschiedde ook in Charleroi waar Van Der Bruggen te slap inkopte, Jonckheere te licht naar doel trapte en Ocansey een voorzet van Dewaele best had kunnen binnenkoppen in plaats van over de doellat.

Na de rust ging het iets stroever. “We hadden veel gegeven in de eerste helft en stilaan vreesden we ook dat we nog maar eens tegen een dodelijke counter aan zouden lopen. Daarom is het goed dat we de organisatie behielden,” stelt De Sart, nog dampend van de inspanning in het koude Mambourg.

Mercier

Zaterdag is OHL te gat in het Guldensporenstadion met een ex-KVK’er in topvorm, Xavier Mercier, in de rangen. “Hij zet de lijnen uit. Veel vrijheid zullen we hem niet mogen geven. Maar we moeten naar onszelf kijken: Pape Gueye maakt week na week progressie, Faïz Selemani geraakt in vorm en als er moet geknokt worden, is het goed dat Christophe Lepoint weer inzetbaar is. We zijn er klaar voor.”