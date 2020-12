Julien De Sart kritisch na winst tegen ex-club Standard: “Kortrijk heeft gebrek aan ambitie”

VOETBAL 1AJulien De Sart bleef ook na de winst tegen zijn ex-club Standard met de beide voeten op de grond. Winst of verlies halen de Kortrijkse ‘motor’ niet gauw uit zijn evenwicht. “Dit was het soort wedstrijd dat je in eigen huis moet winnen”, constateert hij. “Het was ook nodig, gezien de resultaten van de andere teams.”

“Het was oorlog op het veld, vechten voor iedere bal”, aldus nog De Sart. “Er was van iedereen een juiste mentaliteit nodig om de drie punten te halen. Waarom het tegen Standard lukte? Ze hadden misschien iets minder zin. Het was een verre verplaatsing, het was laatavond, het regende, er moest gespeeld worden op een zwaar veld... En wij vlogen er vanaf de eerste minuut in. Bovendien scoorden we ook binnen de twee minuten, dat gaf het hele team een boost.”

De Sart kent het verschil tussen de sfeer in de kleedkamer na de vorige thuismatch en de 0-3-nederlaag tegen OHL en woensdag, na de 2-1-zege. “Na een nederlaag kijk je meteen naar beneden in de rangschikking, na een overwinning kijk je weer omhoog. We komen weer wat dichter bij de eerste acht.”

Te vaak net niet

Een Waalse collega vroeg de Luikenaar waarom zijn team - KV Kortrijk - jaar na jaar onder de radar blijft. Of hem dat bevalt? “We willen natuurlijk dat er meer over ons wordt gepraat”, antwoordt De Sart. “Maar we staan op de plaats waar we moeten staan. Kortrijk eindigt de laatste jaren altijd een of twee plaatsen onder de play-offs. Als de eerste tien play-offs zouden spelen, zouden we elfde eindigen. Als het de eerste vier zijn, zouden we allicht vijfde worden. We spelen te vaak de rol van ‘net niet’ zoals ze in het Nederlands zeggen.”

De Sart is meteen op dreef bij de vraag wat er dan mankeert aan de club. “Ik denk een gebrek aan ambitie”, klinkt het onomwonden. “Waarom zetten ze eens niet meer geld in en halen ze niet enkele betere spelers? Ik heb de indruk dat als we het goed doen, dat het dan oke is. En als we het niet goed doen, dat het ook in orde is. Dat is best frustrerend.”

Aldus de speler die natuurlijk niet op het clubbudget moet letten en bovendien einde seizoen de club verlaat. Maar een opmerkelijke reactie was het best wel.