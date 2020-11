Ilombe Mboyo (KV Kortrijk) niet blij na ultiem gelijkspel tegen Beerschot: “Als je vijfmaal scoort, moet je altijd winnen”

Het had geen effect. Het ‘Gevaar Holzhauser’ had succes met zijn eerste vrijschop. Bourdin kopte de bal in de rug van Mboyo binnen (2-1). Na de pauze trapte de Oostenrijker zelf eerst een strafschop onder Jakubech (2-2) nadat Derijck met uitgestoken been zijn tegenstander ten val had gebracht, waarna Holzhauser de bal tegen de paal knalde en Tissoudali simpel kon besluiten van achter Derijck (2-3).

Zevende match op rij zonder zege

Wat niemand nog verwachtte, gebeurde: KVK ging er op zijn beurt weer overheen. Nadat een coole Mboyo vanaf de stip had gelijk gemaakt, kopte een voortreffelijke Gueye zowaar de 4-3 erin. Achterin bleek de druk van de bezoekers evenwel te groot. Bourdin kon eerst de 4-4 scoren in de rebound omdat de buitenspelval voor vier Beerschotters werd opgeheven waarna Frans de 4-5 vastprikte. Finaal was het Trent Sainsbury die alsnog het gelijkspel voor KVK uit de brand sleepte. “Het is bizar”, constateert captain Mboyo. “Ik had dit nog nooit meegemaakt: vijf keer scoren en niet winnen. Het positieve is dat we net als in Waregem tot het eindsignaal op karakter hebben gestreden voor een punt. Maar de frustratie is groot: met maar één punt blijven we ter plaatse trappelen in het klassement.”