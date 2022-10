“Ik heb er genoeg van. Dat het maar snel januari is”: Lamkel Zé zinspeelt op vertrek nadat hij ‘alternatieve sanctie’ krijgt voor wangedrag tegen Antwerp

Bekijk ook. Dit is waarom Lamkel Zé die schorsing opgelegd kreeg

Na de match tegen Antwerp waarin hij een assist vierde alsof hij net gescoord had, maar ook (racistische) beledigingen naar het hoofd geslingerd kreeg, zette Didier Lamkel Zé de 2-1 het feest uitbundig verder in de kleedkamer. Hij filmde zichzelf terwijl hij “fuck you” zegt en zijn middenvinger opsteekt richting “les gens d’Antwerp”. In een tekstvak schreef hij ook “FUCK ANTWERP”.

Het spijt me, maar ik ga me nooit excuseren racisti­sche supporters.

Een blik op zijn Instagrampagina leert alvast dat de Kameroense aanvaller weinig trek heeft in zo’n onderhoud. “Het spijt me, maar ik ga me nooit excuseren racistische supporters”, zo klonk het in een eerste story, waarna hij ook nog een foto van één van die fans in kwestie deelde. Waarna hij ook nog onder meer leek te zinspelen op een voortijdig vertrek uit ons land. “Dat het maar snel januari is. Ik heb er genoeg van", klonk het mysterieus. Onnavolgbaar...