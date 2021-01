Hervonden Hines-Ike: “Match tegen Genk was onze beste prestatie die ik al zag”

KV Kort­rijk-coach Yves Vanderhaeg­he loodst Sainsbury in zijn team tegen Antwerp: “Trent is er klaar voor”

25 september Trent Sainsbury (28) debuteert vanavond in de Jupiler Pro League. De Australiër moest even wachten omdat de Kortrijkse defensie drie keer op rij de nul had gehouden, maar na de 2-1-nederlaag bij Standard, loodst trainer Yves Vanderhaeghe hem in de ploeg. “Ik hoop dat hij iets kan bijbrengen”, zegt de coach.