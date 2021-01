Hervonden Brendan Hines-Ike met KV Kortrijk naar KV Oostende: “Elke wedstrijd kan mijn laatste zijn”

VOETBAL 1ABrendan Hines-Ike (26) speelt zaterdag in Oostende zijn vijftigste wedstrijd voor KV Kortrijk. De vijf meest recente liggen net achter de rug. Daarvóór was er evenwel een kloof van elf maanden zonder voetbal. Door het uitvallen van Sainsbury en Rougeaux kwam de Amerikaan ineens weer in het Kortrijkse elftal. “Maar ik weet dat zo snel als ik in de ploeg kwam, zo snel ik er ook weer uit kan gaan”, beseft hij.

Het is merkwaardig: sinds Hines-Ike en Golubovic moesten invallen voor de twee geblesseerde verdedigers, won KVK tegen Standard, Gent en Genk en incasseerde het in de drie topwedstrijden slechts twee doelpunten. “De match van zaterdag tegen Genk vond ik de sterkste teamprestatie van alle wedstrijden die ik de voorbije tweeënhalf jaar zag of meespeelde. Die strijd om de bal te veroveren, dat zag ik nooit eerder. We hebben collectief gevochten voor de winst,” zegt de Amerikaan van Ierse afkomst.

Of hij dan beter is geworden sinds zijn komst vanuit Örebro naar Kortrijk in de zomer van 2018? “Zeker. Ik ben sterker en sneller geworden, ik speel meer fysiek, ik anticipeer beter en tackel ook beter”, stelt Hines-Ike. “In Zweden ging het meer tactisch en technisch, maar om ooit hogerop te komen, moet je dit soort voetbal aankunnen.”

Ongewijzigde situatie

Brendan Hines-Ike speelde de jongste vijf wedstrijden met goed gevolg nadat hij van januari tot december 2020 niet één speelminuut haalde. Maar misschien duurt het verhaal ook nu niet lang meer, want Sainsbury is bijna weer speelklaar. “Mijn situatie is niet veranderd”, reageert hij. “Ik weet hoe ik hier een jaar lang werd behandeld, hoe ik me al die tijd heb gevoeld. Mijn mening verandert niet door die vijf wedstrijden. Ik weet dat zo snel als ik erin ben gekomen, zo snel ik er ook weer uit kan gaan. Elke wedstrijd kan mijn laatste zijn. Je moet een speler beoordelen op zijn prestaties. Iemand niet benutten omdat je hem persoonlijk niet moet, is niet toegelaten in het profvoetbal.”

Is er dan een kans dat hij nog deze maand vertrekt? “Absoluut. Maar het is tussen de club en mij om te beslissen. Maar zolang ik hier speel, zal ik me honderd procent geven voor het team”, besluit Hines-Ike.

