Heropgeviste Hines-Ike met KV Kortrijk tegen Standard: “Ik kan dit niet nog een jaar aan”

VOETBAL 1AHij ging zaterdag mee ten onder met zijn team tegen het scherp counterende OHL. In zijn geval hoeft dat niet te verbazen: het was van 18 januari geleden dat hij nog op de mat kwam. Brendan Hines-Ike wil niet meegaan in de kritiek na de smadelijke 0-3-nederlaag: “Het resultaat is niet wat het lijkt”, zegt hij.

Daar is natuurlijk iets van. KV Kortrijk trok de eerste helft zelfs naar zich toe met bij momenten knappe combinaties. En het gaf ook weinig weg. “Bij de rust was alles onder controle”, vindt de Amerikaan. “We kregen enkele kansen, maar scoorden niet. Het overkwam ons al vaker. Na de pauze gingen we er enthousiast tegenaan, maar werden meteen gepakt op de eerste counter van de tegenstander. Na die goal kregen we een goede kans op de gelijkmaker, wat de partij anders had kunnen oriënteren. Het was logisch dat we iets meer risico gingen nemen om gelijk te maken, maar dat werd afgestraft met nog meer counters”, oordeelt Hines-Ike.

Elf maanden was het geleden dat hij er nog bij was. “Al die tijd trainen zonder ook maar één minuut in de ploeg te komen, dat was enorm zwaar,” zegt hij. “Ik had het mentaal heel lastig.”

Schaarste in verdedigers

De jongste weken hervond Hines-Ike het nodige enthousiasme en het uitvallen van Trent Sainsbury zorgde er ineens voor dat hij in het team stond. KVK-trainer Yves Vanderhaeghe had twee mogelijkheden: Hines-Ike of Golubovic. De tijd was rijp om de Amerikaan nog eens de wei in te sturen.

Doordat Lucas Rougeaux tijdens de wedstrijd uitviel en minstens zes weken aan de kant zal staan, is het aantal verdedigers nu wel krap. D’Haene is immers tot einde seizoen out, Dewaele is net als Ocansey veeleer een flankspeler dan een pure verdediger. Rest: Derijck, Golubovic, Hines-Ike en Sainsbury van wie nog onduidelijk is of hij woensdag tegen Standard alweer inzetbaar zal zijn.

Transfer in januari?

Of Hines-Ike er ook na de wintermercato van januari nog zal bij zijn? De Amerikaan wordt vanuit de MLS uit eigen land aan de mouw getrokken. Een uitleenbeurt behoort tot de mogelijkheden. “Als er een opportuniteit is, denk ik dat het voor de club en voor mij beter zou zijn. Voetbal is business en I want to play. Ik ben er net 27 geworden, dit worden mijn beste jaren, ik moet spelen.”

Bij het Noorse Örebro waar hij in 2016 belandde, was Hines-Ike een vaste waarde, speelde hij alles. Bij Kortrijk stond hij de voorbije twee seizoenen ook tweemaal een drietal maanden in het team, maar dan weer niet meer. Dit seizoen was het donkerste: de zestiende speeldag werd zijn eerste.

In de omvangrijke portefeuille van zijn makelaarsbureau Stellar Football zitten spelers met een markwaarde boven de 50 miljoen. Niguez (Atletico), Camavinga (Rennes), Chilwell en Mount (Chelsea). Hines-Ikes marktwaarde is na een jaar zonder voetbal gezakt tot 500.000 euro. “Ik heb een jaar verloren, dit kan ik niet nog een jaar aan”, zegt de man uit Denver.

En nu? “Ik ben blij dat ik nog eens mocht spelen. Ik verloor de feeling, maar ik hou enorm van het voetbal. Het is natuurlijk niet eenvoudig om vooruit te kijken na de 0-3-nederlaag. Het is goed dat we alweer een nieuwe wedstrijd krijgen zodat we dat resultaat snel achter ons kunnen laten. Ik herinner me goede wedstrijden tegen Standard. Hopelijk lukt het ook nu.”

Heroïsche wedstrijden

Het lukte inderdaad wel vaker. Van de laatste zes duels in het Guldensporenstadion verloor KVK er maar één. En vaak werden het heroïsche wedstrijden waarin het enthousiasme van de supporters ongetwijfeld een rol speelde. In het seizoen 2015-2016 werd het 2-1 met twee goals van Chanot en 1-0 met een stevige uithaal van Sarr in de 90ste minuut, in 2016-2017 stond het bij de rust al 3-3, in 2017-2018 scoorde Perbet op een modderveld de 2-1 in het absolute slot na een partij, die bol stond van de incidenten, en vorig seizoen werd het 3-1 na doelpunten van De Sart, een owngoal en uiteindelijk de doodsteek van Moffi. Het verleden staat aan de kant van KV Kortrijk.