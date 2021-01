Hannes Van Der Bruggen is er woensdagavond al bij met Cercle Brugge op Antwerp

Eind goed al goed voor beide clubs. Cercle Brugge wou Van Der Bruggen niet in de zomer maar nu al inlijven, want het kan een degelijke, ervaren middenvelder best gebruiken in zijn strijd voor het behoud. KV Kortrijk wou hem logischerwijze niet zomaar laten gaan in januari als zijn contract nog liep tot juni. Daarom vroeg KVK 300.000 euro zoals het dat twee weken eerder ook kreeg van STVV om Mboyo voortijdig af te staan. Cercle kwam aanvankelijk met 50.000 euro over de brug, maar vond blijkbaar nog een spaarpotje om tot 300.000 te gaan.

142 wedstrijden

“Het is toch met pijn in het hart dat ik afscheid neem van KV Kortrijk”, zegt Hannes Van Der Bruggen die haast dag op dag vier jaar voor de Kerels uitkwam. Hij speelde er 142 wedstrijden, eentje minder nog dan hij er voor AA Gent eerder neerzette.

Volledig scherm Aanvankelijk zag het er naar uit dat Hannes Van Der Bruggen zijn contract bij Kortrijk zou verlengen. © Photo News

Aanvankelijk zag het er naar uit dat VDB zijn contract bij Kortrijk zou verlengen, maar dan zat er plots storing op de lijn toen de makelaar van de speler een nieuw contract voor vijf jaar claimde en de Kortrijkse manager Matthias Leterme maar voor vier jaar wou gaan. Toen de speler toch bijdraaide, hoefde het voor KVK niet meer.

“Ik heb via Zoom zonder instemming van mijn makelaar contact gezocht met Leterme en het leek of we beiden tevreden waren met een verlenging van vier jaar. Toen ik - weliswaar een dag te laat - wou tekenen, kon het niet meer,” aldus Van Der Bruggen.

Quote Ik ben niet zo goed in afscheid nemen en heb mijn kastje leegge­maakt toen er niemand was Hannes Van Der Bruggen

“Het doet me wel wat. Ik had niet verwacht dat ik in januari al zou vertrekken. Ik ben niet zo goed in afscheid nemen en heb mijn kastje leeggemaakt toen er niemand was. Ik heb daarna iedereen telefonisch gegroet en bedankt, want het waren vier mooie jaren,” zegt de man die in Kortrijk snel tot captain werd aangesteld. “Ik heb hierbij gekozen voor de zekerheid en ik kan me financieel verbeteren. Ik hoop dat ik Cercle nu kan helpen om ons zo snel mogelijk uit de degradatiezorgen te halen.”

Dinsdag trainde VDB een eerste keer bij groen-zwart, woensdag behoort hij tot de selectie voor de trip naar Antwerp. “Ik heb opgekeken van de installaties en de enorm professionele aanpak bij Cercle”, zegt Van Der Bruggen. “Ik ben er zeker van dat ik me hier ook snel thuis zal voelen.”

Lees ook: voetbal in eerste klasse A