Gunter Van Handenhoven is verrassende assistent van Belhocine bij KV Kortrijk: “Ik heb geen seconde getwijfeld”

Hoe ben je in Kortrijk terechtgekomen?

“Ik ken Karim al erg lang. Hij was op zoek naar een assistent-coach en kwam in zijn zoektocht uit bij mij. We hebben samengewerkt bij Anderlecht en daar hebben we een goede relatie opgebouwd. We hebben elkaar daar echt goed leren kennen. We weten wat we aan elkaar hebben en hij weet wat hij van mij kan verwachten in mijn rol als assistent-coach. Hij kan natuurlijk dat idee hebben, maar dat moet ook afgetoetst worden binnen de club. Ik heb de mogelijkheid gehad om met Matthias Leterme (algemeen manager, red.) en Rik Foulon (sportief manager, red.) samen te zitten en ik heb daar enorm veel appreciatie gevoeld tegenover wie ik ben en wat ik kan bijbrengen. Uiteindelijk is het ook aan die mensen om de knoop door te hakken en dat hebben ze ook gedaan.”

Je hebt geen enkel moment getwijfeld?

“Neen. Ik heb geen seconde getwijfeld. Als iemand als Karim je die vraag stelt, dan ga je daar op een bepaald moment concreet over nadenken. Ik besef dat het een opportuniteit is om een ander aspect van het voetbal te kunnen ontdekken. Ik kan nu ervaring opdoen in een rol die ik daarvoor nog niet heb uitgeoefend. Het voetbal kent nog weinig geheimen voor mij. Ik zit al bijna heel mijn leven in dat wereldje.”

Volledig scherm Gunter Van Handenhoven. © Simon Mouton Photo News

Hoe zijn de eerste dagen verlopen?

“Schitterend. Ik ben hier goed ontvangen geweest. Alles is prima verlopen. Ik werd hier echt goed in de groep opgenomen.”

Wat kan jij bijbrengen aan deze groep?

“Het is belangrijk dat ik Karim op meerdere vlakken ondersteun. Ik moet er onder meer voor zorgen dat er geen strubbelingen zijn binnen de spelersgroep. Als teammanager bij Anderlecht (Van Handenhoven was van 2012 tot 2019 teammanager bij paars-wit, red.) heb ik dat ook moeten doen, dus ik kan zeker en vast een belangrijke rol spelen met mijn ervaring.”

Kende je voor jouw aankomst nog mensen binnen de club?

“Absoluut. Ik ken Bart Meert (eveneens assistent-trainer, red.) erg goed. Ook Patrick Deman (keepertrainer, red.) is voor mij geen onbekende, maar ik denk dat iedereen in het voetbal hem kent. Hij draait toch al enkele jaren mee hé. (lacht) Ook redelijk wat spelers ken ik natuurlijk. In mijn job als lijnreporter bij Eleven Sports, heb ik heel wat spelers van KV Kortrijk voor mijn micro gehad. Ook met Claude Gezelle (teammanager, red.) heb ik een goed contact.”

Je haalde net zelf Eleven Sports aan. Zeg je jouw job als lijnreporter volledig vaarwel?

“Belgisch voetbal kan ik sowieso niet meer coveren. Ik zat daar goed en ik deed dat heel graag, maar deze kans kan ik niet laten liggen. We zien wel wat de toekomst brengt, maar voorlopig focus ik mij enkel op KV Kortrijk.”

Is Anderlecht nog altijd jouw ‘grote liefde’?

“Ik heb daar tien jaar van mijn leven gespendeerd. Dat is een club die altijd nauw aan mijn hart zal liggen, maar in het leven moet je soms een bladzijde durven omdraaien en dan begin je aan iets anders. Ik ben nu ook heel erg gelukkig en ik ben klaar voor dit nieuw avontuur in Kortrijk.”

Wat zijn de ambities dit seizoen?

“We willen het zo goed mogelijk doen. Als we iedere dag hard werken, zitten er mooie dingen aan te komen. In de Belgische competitie ligt alles erg dicht bij elkaar. Het hangt van details af.”

Tot slot. Hoe gaat het met jouw dochtertjes?

“Fantastisch. (glimlacht) Zoals ik eerder al aanhaalde, ben ik supergelukkig. Zowel privé als professioneel loopt mijn leven als een trein.”

