Gilles Dewaele is de revelatie van het seizoen bij KV Kortrijk: “Januari zal ons veel leren”

Gilles Dewaele vertrok bij Cercle Brugge, toen de Monegasken de zaak overnamen en trok naar Westerlo waar hij drie jaar de tijd kreeg om te groeien tot vaste waarde in het team. KV Kortrijk stond op de eerste rij om hem binnen te halen. Inmiddels voetbalt Dewaele al een half jaar bij de club. Of KVK is wat hij ervan had verwacht? “Het is zelfs nog beter”, zegt hij. “Ik had in maart net voor de corona-uitbraak een rondleiding gekregen, maar bij het seizoenbegin maakte ik ook kennis met de staf en de spelers. Het valt enorm mee.”

Dewaele heeft nog een contract tot juni 2023, maar kreeg tot hiertoe niets dan lovende kritieken. Komt er dan nog geen grote ploeg aan zijn mouw trekken? “Nee. Ik heb nog niemand gehoord en ik ben daar ook niet mee bezig”, reageert hij meteen. “Ik zet me elke dag honderd procent in en dan zien we wel waar we uitkomen.”

In dat half jaar is Dewaeles marktwaarde al wel verdubbeld van 525.000 euro naar één miljoen. “Dat weet ik zelfs niet. Het is leuk om te horen, maar meer is het ook niet. Ik verzorg me nauwgezet en ik had nog geen blessures. Ik miste alleen de matchen tegen Antwerp en STVV doordat ik in quarantaine moest, omdat mijn vriendin corona had.”

Zonder Mboyo, met Chevalier

KV Kortrijk sloot 2020 af met twee opmerkelijke thuisoverwinningen tegen Standard en Gent. “Dat sterkt ons voor de wedstrijd van zaterdag tegen Genk. Maar nu beseffen we dat we thuis tegen iedereen kunnen winnen.”

Ook al moet het vanaf nu zonder Pelé Mboyo gebeuren. “We zullen zijn kwaliteiten natuurlijk missen,” weet Dewaele. “Hij was een figuur en hij scoorde al een pak goals. Maar we hebben nog wel voldoende kwaliteit in de groep om elke week onze kans te gaan.”

De opmerkelijke ‘terug-van-weg-komer’ Teddy Chevalier kent hij amper. “Ik speelde met Cercle nog wel tegen Chevalier, maar ik weet zeker dat hij meteen weer welkom zal zijn in de groep.”

Rechterflank

Gilles Dewaele woont sinds zijn komst uit Westerlo in Lendelede, dicht in de buurt van zijn ‘werkplek’. Zijn vriendin werkt in Ieper. Dan valt dat qua afstanden allemaal best mee. Hij is er nog altijd maar 24, maar oogt als een stoere krijger op de rechterflank van KVK. Dewaele speelde inmiddels al op drie posities in het team en mocht het nodig zijn kan hij zelfs als centrale verdediger uit de voeten, want op die post stond hij ook veelal bij Cercle Brugge, waar hij op zijn 18de al debuteerde.

Trainer Yves Vanderhaeghe begon het seizoen met een viermansdefensie waarin de Dewaele - geboren in Knokke - rechtsachter stond. Na enkele wedstrijden schakelde de coach regelmatig over op een 3-5-2 waardoor Dewaele ‘het brommerke’ werd dat op de rechterflank snort tussen verdediging en aanval. Tussenin werd nog wel eens naar een 4-4-2 overgeschakeld met Dewaele als offensieve flankspeler. Wat prefereert een mens dan wel? “Eigenlijk maakt het niet zoveel verschil uit. Het komt altijd erop aan zowel aanvallend als verdedigend je flank te doen”, zegt hij. “Rechtsvoor ligt me niet zo. Ik kom liever vanaf afstand, benut mijn snelheid en zoek onderweg de combinatie. Zoals het nu loopt met drie achterin valt het echt wel mee. En we halen ook resultaten.”

Tegen Genk wordt de Kortrijkse defensie zaterdag wel geconfronteerd met drie uitstekende aanvallers Onuachu, Bongonda en Ito. “Ik zag ze woensdagavond op tv aan het werk tegen Eupen. Ze hadden het de eerste helft niet gemakkelijk, maar toen maakten spelers als Onuachu en Bongonda toch het verschil. In de heenmatch in Genk vorige maand werden we ook niet onder de voet gelopen. Ze scoorden al na 45 seconden, wat nooit mag gebeuren, maar met wat meer efficiëntie maakten we daarna gelijk en kon het nog alle kanten uit”, pleit Dewaele voor zijn team.

Quote We praten niet over de achtste plaats waar we nu staan, maar het zou natuurlijk mooi zijn als we die zouden kunnen vasthouden Gilles Dewaele

Er resten KV Kortrijk nog vijftien competitiewedstrijden plus één of meer bekermatchen. Hoe kijkt de spelersgroep dan naar de toekomst? Voelen ze zich al gered? “Die vraag zit niet in de groep”, zegt de West-Vlaming. “We zijn telkens alleen maar met de volgende match bezig en we zullen wel zien waar we eindigen. We praten niet over de achtste plaats waar we nu staan, maar het zou natuurlijk mooi zijn, als we die zouden kunnen vasthouden”, besluit Dewaele.