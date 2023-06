Geen Everton, wel KV Kortrijk: Kaminski Group is nieuwe eigenaar, maar toekomst blijft onduidelijk

De Maleisiër Vincent Tan heeft KV Kortrijk voor 15 miljoen euro, exclusief bonussen, verkocht aan de Amerikaanse Kaminski Group van Maciek Kaminski. Wie is de rijke vastgoedondernemer die in Zuid-West-Vlaanderen de plak gaat zwaaien en hoe ziet de toekomst van de club eruit?

Het is doodnormaal als de naam Maciek Kaminski niet meteen een belletje doet rinkelen. Kaminski is een Amerikaan die geboren werd in Polen. Hij behaalde zijn bachelor biologie en natuurkunde aan de Universiteit van Minnesota en stampte daarna de Kaminski Group uit de grond. Een onderneming die specifiek is opgericht voor sportinvesteringen. Maciek Kaminski runt het bedrijf samen met zijn zoon Michael. Ze willen maar wat graag een Europees voetbalnetwerk uitbouwen en lieten vorig jaar hun oog vallen op Premier League-club Everton. Ze wilden de ‘Toffees’ voor zo’n 400 miljoen pond overnemen, maar de deal ging uiteindelijk niet door.

Met KV Kortrijk is de Kaminski Group na lang onderhandelen wel tot een akkoord gekomen. Ze legden uiteindelijk 15 miljoen euro, exclusief bonussen, op tafel. In de deal zit ook de bouw van het nieuwe trainingscentrum, gefinancierd door het stadsbestuur met borgstellingen door Tan.

Hoe ver hun financiële slagkracht reikt, is onduidelijk. In het Guldensporenstadion was niet iedereen overtuigd van de betrouwbaarheid van de Kaminski Group en daarom besloten algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst op te stappen. Ze vinden dat de Kaminski Group over onvoldoende voetbalknowhow bezit en daarom ging hun voorkeur uit naar het Burnley van Vincent Kompany, maar daar had Tan geen oren naar.

Nieuwe T1

De Amerikanen zullen eerstdaags een nieuwe T1 aanstellen. Voorlopig is het Joseph Akpala die - samen met Jimmy Hempte en beloftencoach Kurt Berton - de honneurs waarneemt. Ook heel wat nieuwe spelers zullen naar Zuid-West-Vlaanderen komen, want er zal een kwaliteitsinjectie nodig zijn, willen de ‘Kerels’ komend seizoen niet in de problemen komen.

